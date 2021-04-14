Кабмин сократил количество получателей субсидий на оплату ЖКХ

Главное: Кабмин принял постановление, которым усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению.

Детали: Кабинет министров Украины на внеочередном закрытом заседании в среду, 14 апреля, изменил условия предоставления жилищных субсидий населению. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, документом, в частности, предлагается:

— пересмотреть подходы к учету имущественного состояния, в частности при назначении жилищных субсидий учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.;

— отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

— ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных дорогих покупок, наличии банковских депозитов, осуществление операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т.п.

Как указывается, реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в госбюджете Министерству социальной политики на предоставление жилищных субсидий.

Отметим, что Минфин не приводит конкретные определенные в постановлении критерии, которые станут основанием для отмены субсидий. В повестке дня открытого заседания правительства этот вопрос также не значился.

В тему: В марте 2021 года министр социальной политики Марина Лазебная перечислила категории украинцев, которым не положены субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.