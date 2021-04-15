На Николаевщине повесился молодой участник боевых действий на Донбассе

Главное: В одном из сел Николаевской области во дворе тестя найден повешенным 23-летний мужчина, который был участником боевых действий на Донбассе. Причины произошедшего выясняются.

Детали: В Николаевской области в селе Лупарево повесился 23-летний местный житель. Погибший был участником боевых действий на Донбассе, участвовал в военных действиях на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила староста села Лупарево и Лиманы Наталья Панаш.

Тело обнаружили во дворе его тестя накануне, 14 апреля, утром.

"Страшное событие сейчас в Лупарево. По неизвестным причинам во дворе тестя утром найден труп зятя, который висел в петле. Было ему 23 года. По последней информации, он несколько лет назад вернулся с войны, — рассказала староста.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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