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Новости > На Полтавщине в монастыре УПЦ рассказали о «птицах-миссионерах»

На Полтавщине в монастыре УПЦ рассказали о «птицах-миссионерах»

Александра Кудрявцева
14.04.21 11:30
365
На Полтавщине в монастыре УПЦ рассказали о «птицах-миссионерах»

Главное: В Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре на Полтавщине братия обители много лет забоится о травмированных птицах.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, прошлой зимой монахи выходили и выпустили на волю трех травмированных аистов.

«С птичником всё сложилось как-то само собой. В обитель местные жители приносили раненых птиц. Мы их откармливали и выхаживали, а дальше они просто оставались тут жить. Если их выпустить, то они погибнут, потому что инстинкта охотиться у них уже нет. Особенно это касается орлов. В монастыре их три вида — беркут, могильник и орлан белохвостый», — рассказал наместник монастыря, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп.

Большинство живущих в монастыре птиц занесены в Красную книгу. Также живут в обители павлины, фазаны, совы.

«Братия обители считают, что монастырские птичники — прекрасная традиция, поскольку птицы напоминают о первозданной красоте Божьего мира и утраченном Райском саде. Кроме того, птичник с редкими видами птиц — прекрасный повод пригласить людей в обитель и, вместе созерцая творения, начать разговор о Творце. Так что птицы в обители невольно выполняют ещё и миссионерскую работу», — отметили в пресс-службе епархии.

В тему: Херсонская епархия УПЦ приглашает к участию в пасхальном конкурсе детского рисунка.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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