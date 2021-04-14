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Новости > Епископ УПЦ рассказал, почему святителя Луку Крымского почитают во всем мире

Епископ УПЦ рассказал, почему святителя Луку Крымского почитают во всем мире

Александра Кудрявцева
13.04.21 19:15
633
Епископ УПЦ рассказал, почему святителя Луку Крымского почитают во всем мире
Главное: Святитель Лука всегда шел навстречу своим страхам, не поворачивался к ним спиной, и всегда находил верное направление движения.
 
Детали: Как сообщает patriarchia.ru, об этом рассказал церковный историк, викарий Симферопольской епархии, епископ Ялтинский Нестор в «Журнале Московской Патриархии».
 
«Это очень мощная фигура в новейшей истории Церкви — яркая, выразительная. Многие исповедники веры, увы, не пережили гонений, широкой известности в народе не снискали. Святителю же Луке Господь даровал длительное епископское послушание в относительно спокойные послевоенные десятилетия», — сказал епископ Нестор.
 
По его словам, главным феноменом роста известности и молитвенного почитания святителя Луки у православных «является гармоничное сочетание в святителе нескольких граней его самобытной натуры».
 
«Во-первых, это ученый — представитель научного мировоззрения в классическом его виде, заслуживший признание в медицинской науке. В то же время у него присутствует вполне целостное церковное мировоззрение, вытекающее из евангельской правды и святоотеческого учения. И вот это редкое соединение, конечно, побуждает разобраться: как это советский доктор может носить панагию, а православный епископ — врачевать в государстве рабочих и крестьян?!
 
Второй притягательный момент — драматургия личной жизни. Жена-красавица, нарушившая ради брака с ним собственный обет безбрачия и рано ушедшая из жизни. Маленькие дети, крест воспитания которых отец-одиночка возложил на себя смиренно и безропотно. Другие жизненные удары, породившие в нем невероятную внутреннюю энергию. Наконец, Лука (Войно-Ясенецкий) никогда не был диссидентом, внутренне он всегда осознавал себя советским человеком. И если он критикует советский строй — только потому, что считает себя полноправным гражданином своей страны и полагает, что вопросы ее внутреннего устроения касаются и его тоже. Здесь, думаю, кроются истоки его громадной смелости, граничившей в некоторые моменты даже с пафосом. В эпоху, когда многие епископы были сломлены и являли в той или иной степени формы сервилизма, святитель Лука сопротивляется гнету в отношении Церкви как гражданин — лауреат Сталинской премии, подпитывающий своим нонконформизмом собственные силу и правоту. И это, конечно, не может не привлекать», — объяснил владыка.
 
Владыка рассказал, что в биографии святителя его поразило больше всего.
 
«Я видел его первое уголовное дело — среднеазиатское. Там очень много...человеческого! Например, в череде допросов присутствует момент, когда после колоссального давления на подследственного и, видимо, после избиений он отвечает: „Да, хорошо, завтра я дам показания о своей контрреволюционной деятельности“. Допрос на этом завершается, заключенного возвращают в камеру. Далее происходит непонятное: ровно двадцать дней ни одного допроса, через три недели дело передают другому следователю — и святитель твердо заявляет ему: никаких показаний, от своих прежних слов отказываюсь, потому что они были произнесены под давлением. Тут рождается святитель Лука, которого мы знаем: четкий, ясный, точно знающий собственные права и готовый сражаться за свое исповедание и за каждый сантиметр своего внутреннего пространства», — обратил внимание архиерей.
 
Епископ УПЦ также отметил, что «способность святетелем сказать „нет“ становится принципиальной чертой его собственной свободы».
 
«При погружении в его биографию мы понимаем, что она основывалась на твердом фундаменте характера и личных убеждений. Ведь он мог бы стать хорошим художником — но решает, что доверяться этому душевному влечению неправильно, а гораздо больше пользы он принесет в медицине. После университета ему предлагали заниматься наукой на кафедре — но он с головой окунается в ремесло земского врача. Состоявшись как врачеватель, кажется, выходит на стабильную, прямую жизненную траекторию — но не боится ее поломать, принимая после революции священный сан, а по смерти жены и хиротонию во епископы, не обещавшую в большевистском государстве, как он, конечно, прекрасно уже тогда понимал, ничего, кроме лишений и страданий», — отметил викарий Симферопольской епархии.
 
«Святитель Лука всегда шел навстречу своим страхам, не поворачивался к ним спиной, и всегда находил верное направление движения. Это его восхождение было подобно подъему по лестнице Иакова, каждый шаг по которой, как известно, дается с трудом, но делает тебя все выше», — подытожил епископ Нестор.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал, чему можно научиться на примере жизни святителя Луки Крымского.
 

Тэги: святой, УПЦ

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