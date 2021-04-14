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Новости > Байден сделал очень важное предложение Путину. Вспомнили и Украину

Байден сделал очень важное предложение Путину. Вспомнили и Украину

Александр Панько
13.04.21 18:38
956
Байден сделал очень важное предложение Путину. Вспомнили и Украину

Главное: Владимир Путин и Джо Байден созвонились. Президент США предложил провести встречу.

Детали: Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. О его содержании информируют российские СМИ.

Сообщается, что глава американского государства предложил своему коллеге провести встречу.

Отмечается: «Джо Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия».

Кроме этого появилась информация, что лидеры двух стран обсудили региональные и глобальные вопросы. В частности, затрагивалась тема контроля над вооружениями государств.

Кроме этого в Белом доме подчеркнули, что Джо Байден выразил «непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «высказал озабоченность внезапным наращиванием Россией военных возможностей в оккупированном Крыму и на границе с Украиной».

Американский президент добавил, что «США будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, например –  кибервторжения и вмешательство в выборы».

Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры

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Тэги: США, Владимир Путин, Россия, мир, Джо Байден

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