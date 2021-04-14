Главные новости за 13 апреля 2021 года

— COVID-19 в Украине за сутки заразились 11680 человек. Жертвами болезни стали 457 людей.

— По самым оптимистическим прогнозам, карантин в Украине продлится минимум до конца 2021 года. А к нормальной жизни человечеству будет вернуться крайне трудно.

— По словам главы МОЗ Украины Максима Степанова, Украина вышла на пик третьей волны заболеваемости коронавирусом. Ситуация стабилизируется во всех регионах страны.

— Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженное вторжение Российской Федерации на территорию Украины является вполне реальной угрозой. Но, по его словам, наша страна готова к этому.

— По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в ближайшее время Киев может выйти из «красной» зоны карантина. Связано это с улучшением ситуации с госпитализациями.

— Воздух в Киеве — один из самых грязных в мире. Украинская столица заняла седьмое место в рейтинге.

— Киевское «Динамо» намерено ближайшим летом вернуть Андрея Ярмоленко. Переговоры между киевлянами и «Вест Хэмом» уже начались.

— Россия отправила из Каспийского моря в Черное сразу пятнадцать военных кораблей. Направляются они сюда якобы на учения.