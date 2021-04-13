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Новости > Управделами УПЦ рассказал, в чем заключается путь христианина

Управделами УПЦ рассказал, в чем заключается путь христианина

Александра Кудрявцева
13.04.21 16:45
287
Управделами УПЦ рассказал, в чем заключается путь христианина
Главное: Путь христианина во все времена это путь к Голгофе. Так было и так будет.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Современная жизнь — не исключение, а лишь подтверждение данного правила. Поэтому ничто не должно нас смущать: ни гонения, ни притеснения, ни откровенная ненависть.
 
Мы, христиане, живём Богом — Его милостями, Его волей, Его Духом. Живём временно на земле, чтобы обрести вечность на Небе. На вечном и надо сосредоточиваться. Всё остальное в нашей жизни — фон, временные, меняющиеся декорации. Так к ним и нужно относиться», — объяснил митрополит Антоний.
 
Он напомнил, что только Господь всесилен и вечен. «Он Сущий. Важно проникнуться этим, понять, тогда всё в жизни станет на свои места. И тогда главное перестанет быть не главным, а мелочи жизни не будут заслонять небо. Когда Моисей спросил об имени Бога, ему было сказано: „Я есмь Сущий, и скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам“ (Исх. 3:14)», — сказал управделами УПЦ.
 
Митрополит Антоний объяснил, что значит «Сущий». «Неизменный, пребывающий в Вечности, Тот, Кто не изменяется никогда. То, что изменяется — когда-то было и когда-то будет, — не существует постоянно. Неизменяемость Бога говорит о Его непрерывном существовании», — сказал он.
 
По его словами, все испытания даются Богом и преодолеваются с Его помощью.
 
«Выше сил испытаний Господь не дает. Его цель не наказать и покарать, как некоторые неверно полагают, а спасти и привести к блаженству.
 
Живущему с Богом нечего бояться: „Господь — упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона“ (Псалом 90). Большей защиты и не пожелаешь», — подчеркнул управделами УПЦ.
 
В завершении владыка напомнил, что нам надо думать не о том, как уберечься и застраховаться от испытаний, а о том, как познать Бога. «Тогда все испытания мы увидим в другом свете и иначе к ним будем относиться. В них мы наконец-то разглядим Бога и имя Его», — заключил митрополит Антоний.
 
В тему: Управделами УПЦ рассказал, чем опасны псевдорелигиозные организации.

Тэги: христианство, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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