Киев вошел в десятку крупных городов с самым грязным воздухом

Главное: Воздух в Киеве — один из самых грязных в мире. Украинская столица заняла седьмое место в рейтинге.

Детали: Киев вошел в десятку крупных городов мира с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные сайта IQAir.

Как отмечается, показатель наличия вредных частиц в столичном воздухе превышает норму в 2,6 раз.

Десятка больших городов мира с самым грязным воздухом по состоянию на 15:31 выглядит следующим образом:

1. Катманду, Непал — 173 единиц по индексу AQI;

2. Мумбаи, Индия — 162;

3. Ухань, Китай — 154;

4. Дакка, Бангладеш — 151;

5. Эр-Рияд, Саудовская Аравия — 141;

6. Дели, Индия — 138;

7. Киев, Украина — 130;

8. Мехико, Мексика — 121;

9. Колката, Индия — 108;

10. Янгон, Мьянма — 103.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве — оранжевый. Это означает, что люди с заболеваниями дыхательных путей могут почувствовать последствия от такого уровня загрязнения воздуха.

В тему: В середине марта сообщалось, что в двух районах Киева заработали системы мониторинга воздуха. По словам мэра Виталия Кличко, они обеспечат автоматический мониторинг качества воздуха в столице.