«Динамо» потеряло одного из своих лидеров до конца сезона

Главное: Один из лидеров киевского «Динамо» — словенец Беньямин Вербич в этом сезоне за киевлян больше не сыграет. Процесс реабилитации оказался длиннее, чем ожидалось.

Детали: Словенский легионер киевского «Динамо» Беньямин Вербич в нынешнем сезоне больше не сыграет в футболке киевлян. Процесс реабилитации 27-летнего полузащитника затянулся.

Вербич должен был вернуться на поле в ближайшее время, но чрезмерное желание игрока вернуться на поле в итоге заставило его продлить процесс реабилитации после травмы. Сейчас футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Впрочем, сам Вербич не спешит подтверждать эту информацию: «Это неправда. Никто еще не знает, сыграю ли я в этом сезоне. Все делаю для возвращения. Работаю, чтобы сыграть до конца сезона и помочь команде».

В нынешнем сезоне словенец сыграл за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В последний раз Вербич сыграл за киевлян 12 декабря 2020 года в матче 13-го тура УПЛ против «Колоса».

В тему: Киевское «Динамо» намерено ближайшим летом вернуть Андрея Ярмоленко. Переговоры между киевлянами и «Вест Хэмом» уже начались.