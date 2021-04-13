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Новости > Россия направила в Черное море 15 военных кораблей

Россия направила в Черное море 15 военных кораблей

Александр Панько
13.04.21 15:31
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Россия направила в Черное море 15 военных кораблей

Главное: Россия отправила из Каспийского моря в Черное сразу пятнадцать военных кораблей. Направляются они сюда якобы на учения.

Детали: Из Каспийского моря в Черное направляются пятнадцать кораблей Каспийской флотилии РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Южный военный округ РФ.

«В рамках контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) вышли в море для выполнения учебно-боевых задач и совершенствования тактики ведения морского боя с отрядами кораблей условного противника», — говорится в сообщении ЮВО РФ.

Сообщается, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов.

Экипажи катеров Каспийской флотилии РФ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.

Ранее Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два их военных корабля пройдут через Босфор и Дарданеллы из-за скопления Вооруженных сил РФ у границ Украины. Отмечается, что корабли останутся в акватории Черного моря до 4 мая.

В тему: В Кремле объяснили стягивание своих войск к украинской границе.

В ОП дали неутешительный прогноз по численности российских войск у границ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженное вторжение Российской Федерации на территорию Украины является вполне реальной угрозой. Но, по его словам, наша страна готова к этому.

Тэги: общество, Россия, политика, флот, Черное море, корабли

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