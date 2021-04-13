Россия направила в Черное море 15 военных кораблей

Главное: Россия отправила из Каспийского моря в Черное сразу пятнадцать военных кораблей. Направляются они сюда якобы на учения.

Детали: Из Каспийского моря в Черное направляются пятнадцать кораблей Каспийской флотилии РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Южный военный округ РФ.

«В рамках контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) вышли в море для выполнения учебно-боевых задач и совершенствования тактики ведения морского боя с отрядами кораблей условного противника», — говорится в сообщении ЮВО РФ.

Сообщается, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов.

Экипажи катеров Каспийской флотилии РФ во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.

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