Египет требует от владельцев судна Ever Given гигантскую компенсацию за блокировку Суэцкого канала

Главное: Власти Египта требуют от владельцев контейнеровоза Ever Given, который на двенадцать дней заблокировал движение по Суэцкому каналу, немаленькую компенсацию. Речь идет почти о миллиарде долларов.

Детали: В громкой истории контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале и на двенадцать дней заблокировал движение по этой важнейшей морской магистрали Египта, произошел новый поворот. Об этом сообщает египетская газета Shorouk.

Как отмечается, официальный Каир наложил арест на судно и потребовал от его владельцев огромную компенсацию в размере 900 миллионов долларов.

Эта гигантская сумма включает в себя расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также компенсацию убытков, понесенных Египтом из-за блокировки канала. До выплаты компенсации судно будет находиться в ведении египетского суда.

Власти начали официальное расследование инцидента 2 апреля и пообещали огласить его результаты в четверг, 15 апреля.

В тему: 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Названа впечатляющая сумма, которую мировая торговля теряла из-за затора в Суэцком канале.