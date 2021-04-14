Названы страшные последствия детского храпа

Главное: Храп у детей имеет пагубные последствия. Например, говорят ученые, вызывает поведенческие проблемы.

Детали: Ученые из Медицинской школы университета Мэриленда (США) поведали, чем опасен детский храп. Появились данные их отчета.

Специалисты заявили, что он «связан со значительными структурными изменениями мозга». Выяснилось, среди прочего, что серое вещество в нескольких областях лобных долей мозга у них более тонкое.

Медики отмечают: «Более тонкая кора в этих областях коррелирует с нарушением дыхания во сне, тяжелая форма которого называется апноэ».

Например, сообщают эксперты, регулярный храп у детей порождает поведенческие проблемы: невнимательность, повышенную импульсивность, гиперактивность, а также агрессию и сложности с обучением в школе.

В ходе своей работы американцы провели анализ более десяти тысяч результатов МРТ у детей в возрасте девять-десять лет.

В работе сказано: «Данные изменения мозга похожи на те, которые наблюдают у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У таких детей также часто фиксируют потерю когнитивного контроля, связанную с деструктивным поведением».

Как информируют специалисты, «детей с симптомами храпа, пауз в дыхании во сне и дыхания через рот можно вылечить с помощью тонзиллэктомии и аденоидэктомии, и чем раньше это сделать, тем лучше».

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