Зеленский рапортовал о готовности Украины к российскому вторжению

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженное вторжение Российской Федерации на территорию Украины является вполне реальной угрозой. Но, по его словам, наша страна готова к этому.

Детали: Украина реально оценивает ситуацию на своих границах с Россией и готова к российскому вторжению, если такое произойдет. Об этом во время поездки на Донбасс заявил президент Владимир Зеленский журналистам американского телеканала CNN.

Глава государства отметил, что в Украине понимают возможный сценарий развития военного конфликта.

«Они (российская власть) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории», — сказал Зеленский.

В украинской разведке заявили, что Россия увеличила свои ударные группы у границы с Украиной. Сейчас к нашей границе перебросили 16 тактических групп мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Подобные перемещения военная разведка Украины наблюдала в 2014–2015 годах.

По данным разведки, Россия намерена завершить процесс переброски войск к украинской границе до конца апреля.

В свою очередь, спикер Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович в комментарии УНН заявил, что до завершения совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» можно не ждать, что Россия заберет свои войска от украинской границы. По его словам, в это время не должно быть и существенной деэскалации ситуации на востоке Украины.

«Особенно опасны 9 мая или 24 августа, потому что Путин очень любит символические даты. Не исключено, что они захотят получить „Великую победу“, или показать, что никакой независимости у Украины нет, и тому подобное», — уточнил спикер ТКГ.

Отметим, по данным белорусского оборонного ведомства, учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября текущего года.

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