Возвращение легенды? «Динамо» намерено подписать бывшего лидера

Главное: Киевское «Динамо» намерено ближайшим летом вернуть Андрея Ярмоленко. Переговоры между киевлянами и «Вест Хэмом» уже начались.

Детали: Киевское «Динамо» полно решимости ближайшим летом вернуть в команду своего бывшего лидера Андрея Ярмоленко, который ныне является игроком английского «Вест Хэма».

По информации журналиста Педру Алмейды, «бело-синие» уже ведут переговоры с «молотобойцами» о возвращении 31-летнего украинца.

Dinamo #Kiev wants Andriy #Yarmolenko to return to the club, the Ukrainian club and #WestHam are already in negotiations for the player. ???????????????? #transfers #whufc — Pedro Almeida (@pedrogva6) April 12, 2021

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за лондонский «Вест Хэм» всего 14 матчей в АПЛ, из которых он только один начинал в стартовом составе, а похвастаться может лишь одной голевой передачей.

В тему: В августе 2017 года Ярмоленко покинул «Динамо» и перешел в дортмундскую «Боруссию».