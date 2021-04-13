В ОП дали неутешительный прогноз по численности российских войск у границ Украины

Главное: Замруководителя Офиса президента Роман Машовец провел встречу с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом. На встрече Машовец заявил, что вскоре ожидается увеличение численности российских войск у границ Украины вдвое.

Детали: Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что Россия вскоре вдвое увеличит численность своих войск вдоль границ Украины. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на встрече с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы ухудшения ситуации на востоке Украины и вблизи ее границы и возможные пути сдерживания российской агрессии.

Машовец поблагодарил за поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и за готовность Швеции к обсуждению путей улучшения состояния безопасности в Европе.

Заместитель руководителя Офиса президента привлек внимание к наращиванию Россией военных сил вдоль украинских границ, в результате чего их численность вскоре должна удвоиться, а также к обострению российской стороной ситуации на востоке Украины и нарушению ею режима прекращения огня. Он отметил важность скоординированных действий на международном уровне по предотвращению эскалации ситуации и привлечения России к ответственности за ее военные действия.

«Если Россия откажется от предложений разумных решений, то мы и все международное сообщество четко увидим, кто виноват в дестабилизации ситуации», — отметил Машовец.

Особое внимание заместитель руководителя Офиса президента обратил на нежелание российской стороны выполнять ранее достигнутые договоренности и придерживаться курса на мирное урегулирование вооруженного конфликта, что возлагает всю ответственность на руководство России. Он предложил совместно разработать действенный механизм по обеспечению четкой фиксации фактов нарушения режима тишины.

Со своей стороны посол обратил внимание на усилия, предпринимаемые Швецией, в частности как страна, председательствующая в ОБСЕ, по обеспечению прозрачности военных действий России в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа 2011 года. Он положительно оценил усилия украинской стороны по мирному урегулированию конфликта и возвращению в режим прекращения огня.

«Украина придерживается правил международного права и международного гуманитарного права», — подчеркнул Тиберг.

Посол отметил, что Швеция и в дальнейшем будет обращать большое внимание на ситуацию на востоке Украины и вблизи ее восточных границ и поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

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