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Новости > Эсминцы США, письмо главы ХДС Медведчуку, встреча Эрдогана и Зеленского - это все элементы «большой игры» вокруг «Северного потока-2», - Фомин

Эсминцы США, письмо главы ХДС Медведчуку, встреча Эрдогана и Зеленского - это все элементы «большой игры» вокруг «Северного потока-2», - Фомин

Автор: «Фраза»
12.04.21 19:41
835
Эсминцы США, письмо главы ХДС Медведчуку, встреча Эрдогана и Зеленского - это все элементы «большой игры» вокруг «Северного потока-2», - Фомин

США рассматривают обострение противостояния на Донбассе как инструмент для раскрутки нового конфликта между Россией и Западом, чтобы помешать реализации проекта «Северный поток-2». Как сообщает «Капитал», об этом в своей колонке для сайта From-ua пишет политический обозреватель Александр Фомин.

«США активизировались в плане противодействия российско-европейскому проекту „Северный поток-2“, потому что запуск трубопровода означает создание стратегического союза Россия-ФРГ (или даже Россия-ЕС в перспективе). Чтобы Вы понимали, „Северный поток-2“ приближается к финишу, газопровод готов на 94%, осталось около 150 километров, из них 120 — это территориальные воды Дании + чуть более 30 километров в водах ФРГ», — характеризует ситуацию эксперт.

Фомин считает, что США предпринимают дополнительные меры против завершения строительства «Северного потока-2».

«Politico сообщает, что Белый дом планирует назначить специального дипломата, которому поставят задачу затормозить „Северный поток-2“. Предварительно позвучало даже имя такого дипломата — это Амос Хохштайн. Хохштайн в администрации Обамы занимал должность заместителя помощника Госсекретаря США. В 2015 году Обама даже номинировал Хохштайна на должность помощника Госсекретаря по вопросам энергетических ресурсов, но неожиданно заартачился Сенат, не пропустивший кандидатуру бизнесмена и лоббиста», — напоминает он.

«США рассматривают обострение на Донбассе как инструмент для раскрутки нового конфликта между Россией и Западом. Но просто так страны ЕС не станут вводить санкции, поэтому нужно: а) обострение на Донбассе; б) обвинение в этом России», — подчеркивает журналист.

Вместе с тем Фомин обращает внимание на то, что преемник Меркель, возглавляющий Христианско-демократический союз, Армин Лашет официально выразил готовность сотрудничать с главой политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Еще один важный момент заключается в том, что со своего поста вскоре уйдет федеральный канцлер Ангела Меркель, с которой у руководства РФ получалось договариваться по стратегическим вопросам (собственно, свидетельством тому и является успешная реализация Nord Stream-2). Что касается преемника Меркель на посту канцлера, то, как он поведет себя, пока вопрос открытый», — отмечает журналист.

«Вместе с тем очень красноречивый сигнал, что новый глава Христианско-демократического союза Армин Лашет, сменивший Меркель на посту лидера правящей партии ФРГ, завязал дружественную переписку с Виктором Медведчуком, прямым текстом написав, что готов сотрудничать. Хотя общеизвестно, что Медведчук — один из близких друзей Владимира Путина», — уточняет эксперт.

Фомин резюмирует, что в данный момент участники поднимают ставки в игре вокруг судьбы газопровода «Северный поток-2».

«Итак, стратегически сюжет строится вокруг судьбы „Северного потока-2“. А тактически на данный момент стороны поднимают ставки в этой игре. Politico на правах инсайда сообщает, что США готовятся принять сразу два пакета санкций против Nord Stream-2. При этом уже известно, что Белый дом посылает ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt Военно-морских сил США в Черное море. 10 апреля эсминцы США вошли в Средиземное море, ожидается, что в Черном море они появятся 14-15 апреля. Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган проводит встречу с Зеленским. Высшие чиновники РФ делают жесткие заявления, предостерегая Киев от военной эскалации на Донбассе», — заключает политический обозреватель Александр Фомин.

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