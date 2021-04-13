Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина уже сейчас могла бы ежемесячно производить 600-700 тысяч доз вакцины, о которой договорился Медведчук, - журналист о рекордной смертности от ковида

Украина уже сейчас могла бы ежемесячно производить 600-700 тысяч доз вакцины, о которой договорился Медведчук, - журналист о рекордной смертности от ковида

Автор: «Фраза»
12.04.21 19:33
937
Украина уже сейчас могла бы ежемесячно производить 600-700 тысяч доз вакцины, о которой договорился Медведчук, - журналист о рекордной смертности от ковида

Для эффективной борьбы против коронавируса недостаточно одного только локдауна. Но власть во главе с Зеленским провалила такие направления как вакцинация и подготовка медицинской инфраструктуры и персонала. Как сообщает «Капитал», так журналист Галина Акимова прокомментировала результаты исследования Интернет-ресурса Worldometers, согласно которому Украина 6 апреля заняла первое место в Европе и четвертое в мире по смертности от коронавируса.

«6 апреля Украина громко прозвучала в СМИ. Наша страна поставила очень печальный антирекорд, став первой в Европе и четвертой на Земле по количеству умерших от COVID-19. 6 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 430 жителей Украины. Именно такую статистику приводит сайт Worldometers, аккумулирующий всю мировую статистику», — написала журналист.

При этом Акимова пояснила, что для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса требуется комплекс мер — карантин, прививки и медицина.

«Один карантин, как видим, проблему не решает. На данный момент действует уже третий по счету карантин / локдаун, но он помогает только на время затормозить распространение COVID-19», — пояснила она.

Однако украинская власть во главе с Зеленским, подчеркнула Акимова, провалила вакцинацию украинцев от COVID-19, хотя оппозиционный политик Виктор Медведчук еще полгода назад договорился о производстве «Спутника V» в Украине.

«Что касается вакцинации, кампания началась только 24 февраля — позже всех в Европе — и на данный момент по одной дозе получили 377 048, всего 5 человек — по две прививки. При этом украинская власть закупила вакцину, к качеству которой есть вопросы — это индийский дженерик Covishield и китайская CoronaVax. При этом от российского „Спутник V“ власть во главе с Зеленским отказалась по указанию временной поверенной США Кристины Квин, хотя глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук без малого полгода назад договорился на уровне Путина о покупке этой вакцины», — отметила журналист.

Вместе с тем, Акимова указала на то, что Украина стала первой страной, которая получила возможность начать производство своей вакцины «Спутник V» по российской лицензии.

«При этом Украина была первой страной, которая благодаря усилиям Виктора Медведчука получила возможность запустить у себя производство „Спутника V“. С учетом необходимого срока в 5-6 месяцев на запуск линии, уже сегодня мы могли бы получить первую партию украинской вакцины „Спутник V“ объемом 600-700 тысяч доз, произведенной по лицензии Центра им. Гамалеи», — привела расчеты журналист.

Также Акимова оценила ситуацию в сфере медицины как плачевную из-за нехватки койко-мест и массового увольнения медиков.

«Во-первых, власть не использовала прошедший год для того, чтобы подготовить койко-места. Во-вторых, происходит катастрофический отток медиков из отрасли. Центр имени Разумкова в своем ежегодном отчете „Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы“ утверждает, что с 2020 года, т. е. с начала пандемии, из Украины уехали более 66 000 медиков. Кроме того, уволились более 5000 специализированных врачей и 34 000 медицинского персонала», — констатировала Акимова.

«Понятно, что ситуацию можно было смягчить, но для этого нужно было действовать раньше, двигаясь по трем направлениям — политика карантинов, вакцинация и подготовка медицинской инфраструктуры / персонала», — заключила журналист Галина Акимова.

Тэги:

Комментарии

Статьи

10.04.21 10:24

Одесса. Жизнь в оккупации

Автор: Всеволод Непогодин

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
11.04.21 08:34

«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Медведчук: Провал по всем параметрам, или результаты экономической политики Зе-власти по итогам I квартала 2021 года
12.04.21 19:53

Медведчук: Провал по всем параметрам, или результаты экономической политики Зе-власти по итогам I квартала 2021 года

Автор: Виктор Медведчук, PNK.TV

Выбор редакции
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.04.21 00:01

Диетолог из Австралии дала хитрый совет, как сбросить лишний вес
12.04.21 21:20

В ОП дали неутешительный прогноз по численности российских войск у границ Украины
12.04.21 20:33

Ученые рассказали, почему мужчинам не стоит полностью отказываться от жирной пищи
12.04.21 19:41

Эсминцы США, письмо главы ХДС Медведчуку, встреча Эрдогана и Зеленского - это все элементы «большой игры» вокруг «Северного потока-2», - Фомин
12.04.21 19:00

Главные новости за 12 апреля 2021 года
12.04.21 17:55

В Межигорском монастыре УПЦ помянули древние козацкие роды по помяннику XVII века
12.04.21 17:45

В РПЦ назвали операции по смене пола «индустрией обмана»
12.04.21 17:20

Северодонецкая епархия УПЦ передала метрические книги XIX века в Госархив Луганщины
12.04.21 16:55

Патриарх Кирилл рассказал, как избавится от зла, если оно овладело человеком
12.04.21 16:50

Стало известно о небывалой пользе селёдки
12.04.21 19:00

Главные новости за 12 апреля 2021 года
12.04.21 16:16

Киевлянам рассказали, когда начнется прием первоклашек в школы
12.04.21 13:33

Стало известно, когда будет принято решение о продлении локдауна в Киеве
12.04.21 12:34

У Зеленского запросили переговоры с Путиным. В Кремле все отрицают
12.04.21 10:34

Украинцам объяснили, как коронавирус отличить от туберкулеза
12.04.21 10:09

Южноафриканский штамм коронавируса оказался устойчив к самой желаемой вакцине
12.04.21 09:42

В Кремле объяснили стягивание своих войск к украинской границе
12.04.21 09:41

Жертвами COVID-19 в Украине стали 287 человек
12.04.21 09:26

Украинцам рассказали, как победить коронавирус за три недели
11.04.21 14:51

УЕФА готовит важное решение по проведению Евро-2020
09.04.21 15:43

Оксана Марченко в новой серии «Паломницы» затронула самую больную тему для большинства украинцев
09.04.21 16:58

В ответ на просьбу Кличко Шмыгаль намекнул на его некомпетентность
09.04.21 18:59

Главные новости за 9 апреля 2021 года
09.04.21 16:50

Митрополит УПЦ объяснил, что необходимо для истинной веры
09.04.21 20:13

Украинцев предупредили о «потенциально опасных» заморозках
10.04.21 15:37

В ВОЗ дали рекомендацию относительно смешивания разных вакцин от коронавируса
10.04.21 14:55

Предстоятель УПЦ рассказал о монахе, подвиг которого он помнит всю жизнь
08.04.21 21:59

Известный финансист Евгений Пуля предложил удобно конвертировать валюту
10.04.21 15:12

Зеленский просто ревнует Медведчука, что он ведет переговоры с Путиным, - Портников
09.04.21 15:27

Стерненко вышел на свободу
Фото и Видео
Под Одессой пронесся мощный смерч
Под Одессой пронесся мощный смерч
Под Одессой пронесся мощный смерч
Под Одессой пронесся мощный смерч
В Харькове горела маршрутка с людьми
В Харькове горела маршрутка с людьми
Вагоны столичного метро переполнены, несмотря на спецпропуска
Вагоны столичного метро переполнены, несмотря на спецпропуска
В Индонезии жених перепутал невесту из-за сбоя в Google Maps
В Индонезии жених перепутал невесту из-за сбоя в Google Maps
Во Львовской области прямо на ходу загорелся автобус
Во Львовской области прямо на ходу загорелся автобус
Стало известно, когда будет принято решение о продлении локдауна в Киеве
Стало известно, когда будет принято решение о продлении локдауна в Киеве
Опубликовано видео последствий торнадо на побережье Мексиканского залива
Опубликовано видео последствий торнадо на побережье Мексиканского залива
В центре Киева на «горячем» задержали шайку воровок
В центре Киева на «горячем» задержали шайку воровок
Появилось видео грандиозного огненного ЧП в Харьковской области
Появилось видео грандиозного огненного ЧП в Харьковской области
В Полтавской области утонули люди
В Полтавской области утонули люди
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.