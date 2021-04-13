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Новости > В ВОЗ решили хорошенько проверить вакцину «Спутник V»

В ВОЗ решили хорошенько проверить вакцину «Спутник V»

Агата Кловская
13.04.21 08:01
1462
В ВОЗ решили хорошенько проверить вакцину «Спутник V»

Главное: Вакцину «Спутник V» проверят в ВОЗ. Произойдет это в ближайшие месяцы.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что проведут инспекцию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится  в сообщении пресс-службы.

Информируется, что проверка пройдет в мае-июне. Главная цель – оценить безопасность препарата.

Сообщается также, что дата оценки безопасности вакцины будет определена экспертами ВОЗ после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.

На сегодняшний день российская вакцина одобрена более чем в полусотне стран мира.

В тему: Лукашенко пообещал собственную вакцину от COVID-19.

Тэги: здоровье, мир, вакцина, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус, COVID-19, Спутник V

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