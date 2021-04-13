В ВОЗ решили хорошенько проверить вакцину «Спутник V»

Главное: Вакцину «Спутник V» проверят в ВОЗ. Произойдет это в ближайшие месяцы.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что проведут инспекцию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Информируется, что проверка пройдет в мае-июне. Главная цель – оценить безопасность препарата.

Сообщается также, что дата оценки безопасности вакцины будет определена экспертами ВОЗ после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.

На сегодняшний день российская вакцина одобрена более чем в полусотне стран мира.

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