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Новости > Патриарх Кирилл рассказал, как избавится от зла, если оно овладело человеком

Патриарх Кирилл рассказал, как избавится от зла, если оно овладело человеком

Александра Кудрявцева
12.04.21 16:55
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Патриарх Кирилл рассказал, как избавится от зла, если оно овладело человеком
Главное: Диавол есть источник зла, но он также отец лжи.
 
Детали: Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.
 
«Ложь очень тесно связана со злом. Большинство того, что мы называем злом, проистекает от лжи, и это неслучайно, потому что диавол есть отец лжи. Но, наверное, никто бы не поверил и не пошел за диаволом, если бы ложь была очевидной. Преподобному Иоанну Синайскому принадлежат слова: диавол всегда растворяет частицу правды во лжи. А почему так? А потому что только так человек поверит лжи.
 
Это диавольское стремление завлечь человека в стихию лжи, прикрываясь чем-то благовидным, иногда даже правдивым, и есть самое опасное проявление зла в нашем мире. Начинаясь с малого, ложь охватывает все большее и большее пространство человеческого бытия и, наконец, превращает жизнь людей в ад», — объяснил Патриарх.
 
По словами Предстоятеля РПЦ, современная эпоха, отличается тем, что стираются границы между добром и злом.
 
«Это происходит впервые в человеческой истории — даже во времена языческие и зло, и добро были понятны для всех. Языческие авторы проводят границу между злом и добродетелью, ложью и правдой. А вот нынешняя эпоха смешала все понятия, и в этом — опасность мира, в котором мы сегодня живем. Мы сталкиваемся со смешением правды и лжи и в быту, и во многих других обстоятельствах, и на разных уровнях человеческого общежития. Как много неправды говорится сегодня относительно международных дел, как часто зло выдается за добро, а добро за зло! А поскольку есть те, для кого остается неочевидным зло, которое выдает себя за правду, то постоянно возникает опасность, что люди поверят этой лжи, поверят этой неправде, примут диавола за ангела света», — объяснил Патриарх Кирилл.
 
Предстоятель напомнил, что борьба с тотальным влиянием лжи на человека начинается с укрепления нашей веры.
 
«Большинство святых отцов в полном согласии друг с другом повторяют известные слова: Без веры невозможно угодить Богу (Евр. 11:6). Вера в Господа дает нам способность различать добро и зло, вера в Господа дает нам силы сопротивляться злу, и вера в Господа дает нам силы восходить по ступеням духовного совершенства», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.
 
«Борьба со злом всегда предполагает непременное стремление к совершенству — восхождение по ступеням духовного подвига, потому что, если человек стоит на месте, это означает, что он падает. Только движение вверх на пути восхождения к Божественной правде дает нам возможность обретать надежду на наше спасение», — подытожил Патриарх Кирилл.
 
В тему: Патриарх Кирилл в день Благовещения рассказал об особой миссии Богородицы.
 

Тэги: Патриарх Кирилл, РПЦ, зло

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