Известный врач-священник УПЦ объяснил, как действует Промысел Божий

Главное: Господь — лучший Врач, Который знает самые действенные методы для нашего духовного исцеления.

«Самым лучшим врачом, самым сильным и самым действенным является сам Господь. Если Господь становится терапевтом для нас или применяет профилактические меры — мы это видим и за это благодарим. Когда Господь, как хирург, применяет действенные, сильные методы воздействия на нашу земную жизнь и на вечную участь, мы также благодарим и славим Творца, потому что Он знает как никто, какой метод будет именно для нас именно в это время наиболее действенным», — отметил священник Ростислав Валихновский.

Говоря о Промысле Божием в нашей жизни, заслуженный врач напомнил, что все происходящее с человеком совершается в соответствии с его духовным состоянием и «безусловно направлено на наибольшую пользу для нашей души».

В качестве примера он привел взаимоотношения врача с пациентом: когда мы приходим в больницу, то не выбираем и не указываем, какой метод лечения будет наиболее действенным для нас.

«Мы должны вверить себя в руки Господа и, как говорил святитель Николай Сербский, поставить «Бога в центр жизни, а не на обочину», — подытожил отец Ростислав Валихновский.