Известный врач-священник УПЦ объяснил, как действует Промысел Божий

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Украинцам объяснили, как коронавирус отличить от туберкулеза
Южноафриканский штамм коронавируса оказался устойчив к самой желаемой вакцине
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