Главные новости за 12 апреля 2021 года

- За сутки COVID-19 в Украине заболели 7 856 людей. Жертвами стали 287 человек.

- Маршрутка с людьми внутри горела в Харькове. Появилось видео с места ЧП.

- В Украине снова пойдут дожди. Температура воздуха снизится.

- В Бразилии построят монумент Христос-Защитник. Его высота составит 42,6 метра.

- Вакцина Pfizer значительно подорожала. Если раньше страны ЕС покупали ее за 12 евро, то теперь она стоит 19,5 евро за дозу.

- В США бушевали торнадо. Появилось видео разрушений на побережье Мексиканского залива.