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Новости > Управделами УПЦ рассказал, чем опасны псевдорелигиозные организации

Управделами УПЦ рассказал, чем опасны псевдорелигиозные организации

Александра Кудрявцева
12.04.21 14:55
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Управделами УПЦ рассказал, чем опасны псевдорелигиозные организации
Главное: Много различных леворадикальных организаций, которые под благородными лозунгами спасения планеты, животных на самом деле борются с человеком и его Творцом.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
«Существует одна организация, которая эту борьбу вывела на особый уровень. Это „церковь эвтаназии“, изначально организованная в США еще в 1992 году. В этой организации, как нигде более, все самые радикальные экологические идеи достигли своего апогея.
 
Основатель „церкви эвтаназии“ американец Крис Корда рассказывает: ему во сне ему явился „дух Земли“ и сообщил, что существует опасность для всего живого из-за перенаселённости планеты и нужно спасать экосистему. После этого и была основана эта странная псевдорелигиозная организация, главным лозунгом которой стало „Спаси планету, убей себя!“», — рассказал митрополит Антоний.
 
Владыка указал, что на сайте организации изложена её главная заповедь: «Ты не должен порождать».
 
«А далее декларируются четыре основополагающих принципа „церкви эвтаназии“: суицид, аборты, каннибализм и любые виды интимной близости, не связанные с продолжением рода. При этом, стоит отметить, что члены организации одновременно с каннибализмом проповедуют вегетарианство. Иными словами, ценность человеческой жизни в их глазах гораздо меньше жизни животного», — обратил внимание митрополит.
 
По мнению управделами УПЦ, акции организации и статьи, размещенные на их сайте, выглядят настолько дико, что некоторые люди вообще сомневаются в том, что «церковь эвтаназии» действует серьезно, предполагая, что это, скорее всего, некий юмористический проект, созданный с целью просто поиздеваться над христианами. «Однако в 2003 году одна 52-летняя женщина покончила с собой, использовав инструкцию, опубликованную на сайте „церкви“ (после чего этот текст был удален)», — отметил он.
 
«И здесь уже не так важно, насколько серьезна эта организация, ведь она фактически проповедует всё то, что в современном „цивилизованном“ мире уже внедряется на практике: аборты, в том числе на поздних стадиях беременности, собственно — эвтаназия, различные половые извращения... Скоро ли попытаются внедрить каннибализм, остается лишь гадать, ведь разговоры об использовании тел умерших в качестве удобрения всё популярнее, да и идеи употребления их в пищу тоже озвучивались, причем именно из стана радикальных экоактивистов», — подчеркнул управделами УПЦ.
 
В завершении владыка напомнил, что отношение к человеку, его ценность — это один из самых важных критериев любой деятельности, любой организации. «Там, где нет любви к ближнему, там нет Бога, а значит — там диавол», — подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Миллионы верующих УПЦ призывают власть к диалогу — митрополит Антоний.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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