Управделами УПЦ рассказал, чем опасны псевдорелигиозные организации

Главное: Много различных леворадикальных организаций, которые под благородными лозунгами спасения планеты, животных на самом деле борются с человеком и его Творцом.

«Существует одна организация, которая эту борьбу вывела на особый уровень. Это „церковь эвтаназии“, изначально организованная в США еще в 1992 году. В этой организации, как нигде более, все самые радикальные экологические идеи достигли своего апогея.

Основатель „церкви эвтаназии“ американец Крис Корда рассказывает: ему во сне ему явился „дух Земли“ и сообщил, что существует опасность для всего живого из-за перенаселённости планеты и нужно спасать экосистему. После этого и была основана эта странная псевдорелигиозная организация, главным лозунгом которой стало „Спаси планету, убей себя!“», — рассказал митрополит Антоний.

Владыка указал, что на сайте организации изложена её главная заповедь: «Ты не должен порождать».

«А далее декларируются четыре основополагающих принципа „церкви эвтаназии“: суицид, аборты, каннибализм и любые виды интимной близости, не связанные с продолжением рода. При этом, стоит отметить, что члены организации одновременно с каннибализмом проповедуют вегетарианство. Иными словами, ценность человеческой жизни в их глазах гораздо меньше жизни животного», — обратил внимание митрополит.

По мнению управделами УПЦ , акции организации и статьи, размещенные на их сайте, выглядят настолько дико, что некоторые люди вообще сомневаются в том, что «церковь эвтаназии» действует серьезно, предполагая, что это, скорее всего, некий юмористический проект, созданный с целью просто поиздеваться над христианами. «Однако в 2003 году одна 52-летняя женщина покончила с собой, использовав инструкцию, опубликованную на сайте „церкви“ (после чего этот текст был удален)», — отметил он.

«И здесь уже не так важно, насколько серьезна эта организация, ведь она фактически проповедует всё то, что в современном „цивилизованном“ мире уже внедряется на практике: аборты, в том числе на поздних стадиях беременности, собственно — эвтаназия, различные половые извращения... Скоро ли попытаются внедрить каннибализм, остается лишь гадать, ведь разговоры об использовании тел умерших в качестве удобрения всё популярнее, да и идеи употребления их в пищу тоже озвучивались, причем именно из стана радикальных экоактивистов», — подчеркнул управделами УПЦ

В завершении владыка напомнил, что отношение к человеку, его ценность — это один из самых важных критериев любой деятельности, любой организации. «Там, где нет любви к ближнему, там нет Бога, а значит — там диавол», — подытожил митрополит Антоний.