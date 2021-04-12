На Ивано-Франковщине мужчина совершил акт самосожжения

Главное: На выходных в одном из сел Ивано-Франковской области мужчина облил себя бензином и поджог. Причины такого поступка неизвестны.

Детали: В селе Поточище Коломыйского района Ивано-Франковской области в воскресенье, 11 апреля, мужчина облил себя бензином и поджег. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Событие произошло на территории домохозяйства, в котором проживает потерпевший. По предварительным данным, мужчина пытался свести счеты с жизнью.

«Пострадавший с диагнозом термические ожоги 3-4 степени тяжести головы, верхних конечностей, шеи, спины, грудной клетки, болевой шок 3-4 степени госпитализирован в Городенковскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

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