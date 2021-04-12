На Сумщине священники УПЦ отпели воина ООС

На Закарпатье верующие УПЦ испекут тысячи куличей для малоимущих

В Харькове горела маршрутка с людьми

Киевлянам рассказали, когда начнется прием первоклашек в школы

Патриарх Кирилл рассказал, как избавится от зла, если оно овладело человеком

В ВОЗ дали рекомендацию относительно смешивания разных вакцин от коронавируса

УЕФА готовит важное решение по проведению Евро-2020

Украинцам рассказали, как победить коронавирус за три недели

Жертвами COVID-19 в Украине стали 287 человек

В Кремле объяснили стягивание своих войск к украинской границе

Южноафриканский штамм коронавируса оказался устойчив к самой желаемой вакцине

Украинцам объяснили, как коронавирус отличить от туберкулеза

У Зеленского запросили переговоры с Путиным. В Кремле все отрицают

Стало известно, когда будет принято решение о продлении локдауна в Киеве

Киевлянам рассказали, когда начнется прием первоклашек в школы

09.04.21 15:43

Оксана Марченко в новой серии «Паломницы» затронула самую больную тему для большинства украинцев

09.04.21 16:58

В ответ на просьбу Кличко Шмыгаль намекнул на его некомпетентность

09.04.21 18:59

Главные новости за 9 апреля 2021 года

09.04.21 16:50

Митрополит УПЦ объяснил, что необходимо для истинной веры

09.04.21 20:13

Украинцев предупредили о «потенциально опасных» заморозках

10.04.21 15:37

В ВОЗ дали рекомендацию относительно смешивания разных вакцин от коронавируса

08.04.21 21:59

Известный финансист Евгений Пуля предложил удобно конвертировать валюту

10.04.21 14:55

Предстоятель УПЦ рассказал о монахе, подвиг которого он помнит всю жизнь

10.04.21 15:12

Зеленский просто ревнует Медведчука, что он ведет переговоры с Путиным, - Портников

06.04.21 00:01

В США выяснили о коронавирусе кое-что очень важное