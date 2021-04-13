Диетолог из Австралии дала хитрый совет, как сбросить лишний вес

Главное: Диетолог назвала секрет похудения. При этом не нужно есть меньше, а следует пересмотреть используемые для приготовления пищи ингредиенты.

Детали: Популярный диетолог из Австралии Пола Норрис рассказала, как избавиться от лишнего веса. Она дала интересный совет.

Так, эксперт по здоровому питанию отметила, что не обязательно есть меньше – можно просто пересмотреть свой подход к ингредиентам, которые используются для приготовления пищи.

Специалист говорит, что необходимо выбирать менее калорийные составляющие.

Диетолог, например, призывает уменьшить в два раза порцию фарша для приготовления спагетти, заменив его черной или красной фасолью.

По ее словам, в фарш нужно «подмешивать» морковь, грибы или цуккини, которые содержат полезную для организма клетчатку.

Кроме этого, сообщает она, вместо сыра чеддер надо есть пармезан, так как «он обладает более резким вкусом и его количество можно сократить вдвое без какого-либо ущерба».

Австралийка считает: «Вместо майонеза или сметаны в салатах лучше использовать смесь из двух столовых ложек фильтрованного греческого йогурта, одной чайной ложки дижонской горчицы, чайной ложки лимонного сока, а также соли и перца».

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