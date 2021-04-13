Ученые рассказали, почему мужчинам не стоит полностью отказываться от жирной пищи

Главное: Жирная пища приносит мужчинам не только вред, но и пользу. Например, помогает поддерживать уровень тестостерона.

Детали: Оказалось, что мужчинам не стоит полностью отказываться от жирной пищи. К таким выводам пришли исследователи из Вустерского университета (Великобритания).

Они заявили, что диеты с низким содержанием жиров уменьшают уровень тестостерона у мужчин. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний, а также диабета и болезни Альцгеймера.

Ученые наблюдали за группой мужчин. Сперва те придерживались питания с высоким содержанием жиров (40%), а после перешли на еду с пониженным (20%) содержанием жира.

В отчете сказано: «Уровень тестостерона снизился в среднем на 10-15%».

Отмечается, что особо опасны в данном контексте вегетарианские диеты, которые ведут к снижению тестостерона до 26%.

Эксперты информируют: «Высокое потребление мононенасыщенных жиров, содержащихся в оливковом масле, авокадо и орехах, может повысить выработку тестостерона. Но, при этом, полиненасыщенные жиры омега-6, которые преимущественно содержатся в растительных маслах, могут при окислении вызвать повреждение клеток, вырабатывающих тестостерон».

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