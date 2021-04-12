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Новости > В УПЦ рассказали, как братство трезвости помогает зависимым людям преодолеть алкоголизм и наркоманию

В УПЦ рассказали, как братство трезвости помогает зависимым людям преодолеть алкоголизм и наркоманию

Александра Кудрявцева
11.04.21 19:40
1078
В УПЦ рассказали, как братство трезвости помогает зависимым людям преодолеть алкоголизм и наркоманию
Главное: Свято-Владимирское братство трезвости при Синодальном отделе УПЦ по делам молодежи имеет региональные представительства в Киеве, Днепре, Одессе, Донецкой, Хмельницкой и Волынской областях, но помощь людям, попавшим в сложные жизненные условия в связи со злоупотреблением алкоголем или наркотиками, предоставляется по всей Украине.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, о социальном служении в сфере преодоления алкоголизма и наркомании в Волынской области рассказал протоиерей Степан Ярема.
 
«Где-то 12 лет назад я сам для себя решил жить трезво. Уже через 2-3 месяца после этого у нас организовалось Волынское православное братство трезвости. Все были единомышленниками в этом плане и теми, кто еще недавно злоупотреблял алкоголем. Это врачи, предприниматели, обычные миряне, которые поняли, что с алкоголем им, мягко говоря, не по пути, и решили, что трезвая жизнь — это не только правильно, но и комфортно.
 
Мы обращались к разным социальным отделам УПЦ, но нашу идею подхватил только владыка Иона (Черепанов). Он сам пошел к Блаженнейшему Митрополиту Владимиру с нашим письмом-просьбой, чтобы было основано такое Всеукраинское Братство, и Блаженнейший предоставил свое благословение. Так и появилось Братство трезвости при Синодальном отделе УПЦ по делам молодежи, названное в честь священномученика Владимира (Богоявленского). Ведь он сам был трезвенником, выпустил много книг на тему трезвости и основал Братство трезвости. Он беспокоился, чтобы духовенство и миряне вели трезвый образ жизни и считал, что это — правильный нравственный образ пастыря», — сказал протоиерей Степан Ярема.
 
По словам священника, основной целью братства является приобщить людей к трезвому и здоровому образу жизни, помочь тем, кто попал в зависимость от алкоголя и наркомании.
 
«Работа ведется сразу в нескольких направлениях. Мы устраиваем форумы и конференции. Первая наша конференция прошла 10 лет назад в Киеве. Уже прошло два продуктивных всеукраинских форума священнослужителей и мирян. Там мы общаемся, рассказываем, какую работу в направлении преодоления алкоголизма ведем на приходах и в епархиях, какие профилактические меры используем, делимся опытом, советами, планами работы Братства на будущее», — продолжил он.
 
Отец Стефан рассказал, как проходит работа Братства с зависимыми людьми в Украине.
 
«У нас на Волыни люди узнают из различных источников о существовании нашего Братства, звонят, приезжают, и мы начинаем с ними работать. Сначала проводим консультативную беседу. Мне, например, хватает этого, чтобы понять, какая человеку нужна помощь, на какой он стадии пагубной зависимости. Возможно, его надо отправить к наркологу, а, возможно, ему просто не хватает беседы, чтобы разобраться в себе и понять, что пьянство можно прекратить самостоятельно. Такие примеры были.
 
А бывает и так, что человеку нужен именно реабилитационный центр, где ему окажут комплексную помощь. В таком случае я даю человеку контакты известных мне центров и делюсь начальной информацией о тех из них, которые я хорошо знаю и регулярно посещаю. К сожалению, на Волыни такого реабилитационного центра нет, ближайший — под Киевом», — рассказал священник УПЦ об особенностях работы Братства.
 
В завершении отец Стефан посоветовал куда может обратиться человек с зависимостью, который стремится начать новую жизнь. «На сайте нашего Свято-Владимирского братства трезвости при Синодальном отделе УПЦ по делам молодежи есть адреса, контакты, куда можно обратиться.
 
Мы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто действительно в этом нуждается. Понимаете, бывает, что человеку просто нужно дать трезвую среду, дать эту почву жить трезво, и все будет хорошо», — подытожил священник.
 
В тему: В Киеве священники УПЦ искали пути реабилитации алко и наркозависимых.
 

Тэги: Братство, алкоголизм, наркомания, УПЦ

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