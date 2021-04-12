Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинские эксперты о ситуации на Южном Кавказе: указаны необходимые шаги

Украинские эксперты о ситуации на Южном Кавказе: указаны необходимые шаги

Автор: «Фраза»
11.04.21 19:05
1184
Украинские эксперты о ситуации на Южном Кавказе: указаны необходимые шаги

В последнее время во внешнеполитической и внутриполитической повестке Армении остро стоит вопрос невыполнения Азербайджаном пунктов заявления о прекращении огня в Карабахе от 10 ноября. Речь идет о возвращении всех армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, сообщает AnalitikaUA.

Как известно, на днях украинский политический обозреватель Марат Акопян в интервью ArmDaily.am призвал официальный Ереван прекратить сепаратные переговоры с Москвой и Баку, призвав армянских дипломатов работать в направлении над привлечением к ответственности Баку за фактически отказ от переговоров по урегулированию карабахского вопроса. «Уклонение от переговоров в формате МГ ОБСЕ по Карабаху, который имеет мандат ООН — может стать поводом для санкций против Азербайджана, и не помешало бы за компанию также против России и Турции, как сподвижников нарушения мандата ООН».

В свою очередь другой украинский политолог Олег Саакян отметил, что реакция ряда стран была связана как раз с восприятием действий Азербайджана, как разрушение конструкции мирного урегулирования. «Это можно использовать и как повестку для международки и как сопровождающий нарратив».

Эксперт Максим Царенко считает, что есть необходимость системной работы. «По большому счёту, необходима системная работа дипломатов, а не ситуативное реагирование на проблемы».

Отметим, что тема ситуации в Армении находится в постоянном поле зрении украинских экспертов. Эксперт-конфликтолог из Украины Тигран Григорян в интервью 1in TV рассказал о семинаре «Оптимальное поведение человека в кризисной ситуации», коснувшись деталей информационной войны.

Накануне украинский эксперт-международник Илия Куса в интервью AnalitikaUA.net проанализировал развития на Южном Кавказе и возможное открытие транспортных коммуникаций.

Как известно, вторую войну в Карабахе с молчаливого согласия России, инициировал Азербайджан при активной поддержке Турции и боевиков с Ближнего Востока. В результате, по итогам боевых действий, Россия, использовав амбиции Азербайджана и Турции, добилась размещения своих «миротворческих сил» в Карабахе.

В пикантной ситуации оказалась как Армения, которая фактически вынужденно допустила вмешательство России в дела второго армянского государства – Республики Арцах, так и Азербайджан, который вместо того, чтобы установить суверенитет над всем Карабахом, вынужденно согласился на присутствие на своей территории войск еще одного иностранного государства — РФ. Не без выгоды осталась и Турция, кто еще более усилил свое влияние на Азербайджан.

Фактически, изображающий триумф Ильхам Алиев поставил Азербайджан в еще более зависимое положение от Москвы и Анкары.

Тэги:

Комментарии

Статьи

10.04.21 10:24

Одесса. Жизнь в оккупации

Автор: Всеволод Непогодин

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
11.04.21 08:34

«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Авианосец «Федор Эйзенхауэр»
11.04.21 11:29

Авианосец «Федор Эйзенхауэр»

Автор: Александр Зубченко, «Версии»

Выбор редакции
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.04.21 04:58

Названы самые популярные смартфоны в мире
12.04.21 00:01

Опровергнут популярный миф о старости
11.04.21 19:40

В УПЦ рассказали, как братство трезвости помогает зависимым людям преодолеть алкоголизм и наркоманию
11.04.21 18:20

В УПЦ почтили память освободителей Одессы
11.04.21 18:00

Епископ УПЦ объяснил, какой путь познания Бога предлагает религия человеку
11.04.21 16:05

Митрополит УПЦ рассказал, к чему Церковь призывает каждого человека
11.04.21 14:51

УЕФА готовит важное решение по проведению Евро-2020
11.04.21 13:47

Археологи считают, что древние наскальные рисунки являются плодом галлюцинаций
11.04.21 12:49

Медведчук сохраняет влияние на главные политпроцессы в стране, - журнал "Новое время"
11.04.21 11:25

Корольчук: Действия власти, направленные против оппозиции, имеют все признаки репрессий
11.04.21 14:51

УЕФА готовит важное решение по проведению Евро-2020
10.04.21 15:37

В ВОЗ дали рекомендацию относительно смешивания разных вакцин от коронавируса
10.04.21 11:20

В Украине COVID-19 заболели еще более 17 тысяч людей
10.04.21 09:12

На Киевщине решили продлить усиленный карантин
09.04.21 18:59

Главные новости за 9 апреля 2021 года
09.04.21 14:59

Локдаун в Киеве коснулся даже первоклассников
09.04.21 14:30

Британская королева Елизавета II овдовела
09.04.21 11:54

В Офисе президента посоветовали готовиться к обострению военного противостояния с Россией
09.04.21 09:58

Минюст приказал арестовывать счета любых должников в автоматическом режиме
09.04.21 08:51

Коронавирус в Украине вновь унес более четырех сотен жизней
09.04.21 15:43

Оксана Марченко в новой серии «Паломницы» затронула самую больную тему для большинства украинцев
09.04.21 16:58

В ответ на просьбу Кличко Шмыгаль намекнул на его некомпетентность
09.04.21 18:59

Главные новости за 9 апреля 2021 года
09.04.21 16:50

Митрополит УПЦ объяснил, что необходимо для истинной веры
09.04.21 20:13

Украинцев предупредили о «потенциально опасных» заморозках
08.04.21 21:59

Известный финансист Евгений Пуля предложил удобно конвертировать валюту
10.04.21 14:55

Предстоятель УПЦ рассказал о монахе, подвиг которого он помнит всю жизнь
10.04.21 15:37

В ВОЗ дали рекомендацию относительно смешивания разных вакцин от коронавируса
10.04.21 15:12

Зеленский просто ревнует Медведчука, что он ведет переговоры с Путиным, - Портников
06.04.21 00:01

В США выяснили о коронавирусе кое-что очень важное
Фото и Видео
На Карибском острове начал извергаться древний вулкан
На Карибском острове начал извергаться древний вулкан
На Карибском острове начал извергаться древний вулкан
На Карибском острове начал извергаться древний вулкан
В Днепре водитель грузовика не заметил как переехал пожилую женщину
В Днепре водитель грузовика не заметил как переехал пожилую женщину
Наркоторговцы придумали оригинальный способ сбыта наркотиков на Киевщине и Одесчине
Наркоторговцы придумали оригинальный способ сбыта наркотиков на Киевщине и Одесчине
Под Киевом перевернулся автомобиль с жидким азотом
Под Киевом перевернулся автомобиль с жидким азотом
На одном из киевских балконов заметили кое-что действительно очень странное
На одном из киевских балконов заметили кое-что действительно очень странное
Появилось видео, как в Киеве хулиганы катались на крыше вагона метро
Появилось видео, как в Киеве хулиганы катались на крыше вагона метро
В матче Лиги Европы произошел забавный и пикантный эпизод
В матче Лиги Европы произошел забавный и пикантный эпизод
«Я бы тебя от***ил сейчас»: депутат от «Батькивщины» устроил дебош в Киевском облсовете
«Я бы тебя от***ил сейчас»: депутат от «Батькивщины» устроил дебош в Киевском облсовете
В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску
В Киеве водитель плюнул девушке в лицо в ответ на просьбу одеть маску
Вандалы атаковали мемориал жертвам 2 мая в Одессе
Вандалы атаковали мемориал жертвам 2 мая в Одессе
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.