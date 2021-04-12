Украинские эксперты о ситуации на Южном Кавказе: указаны необходимые шаги

В последнее время во внешнеполитической и внутриполитической повестке Армении остро стоит вопрос невыполнения Азербайджаном пунктов заявления о прекращении огня в Карабахе от 10 ноября. Речь идет о возвращении всех армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане, сообщает AnalitikaUA.

Как известно, на днях украинский политический обозреватель Марат Акопян в интервью ArmDaily.am призвал официальный Ереван прекратить сепаратные переговоры с Москвой и Баку, призвав армянских дипломатов работать в направлении над привлечением к ответственности Баку за фактически отказ от переговоров по урегулированию карабахского вопроса. «Уклонение от переговоров в формате МГ ОБСЕ по Карабаху, который имеет мандат ООН — может стать поводом для санкций против Азербайджана, и не помешало бы за компанию также против России и Турции, как сподвижников нарушения мандата ООН».

В свою очередь другой украинский политолог Олег Саакян отметил, что реакция ряда стран была связана как раз с восприятием действий Азербайджана, как разрушение конструкции мирного урегулирования. «Это можно использовать и как повестку для международки и как сопровождающий нарратив».

Эксперт Максим Царенко считает, что есть необходимость системной работы. «По большому счёту, необходима системная работа дипломатов, а не ситуативное реагирование на проблемы».

Отметим, что тема ситуации в Армении находится в постоянном поле зрении украинских экспертов. Эксперт-конфликтолог из Украины Тигран Григорян в интервью 1in TV рассказал о семинаре «Оптимальное поведение человека в кризисной ситуации», коснувшись деталей информационной войны.

Накануне украинский эксперт-международник Илия Куса в интервью AnalitikaUA.net проанализировал развития на Южном Кавказе и возможное открытие транспортных коммуникаций.

Как известно, вторую войну в Карабахе с молчаливого согласия России, инициировал Азербайджан при активной поддержке Турции и боевиков с Ближнего Востока. В результате, по итогам боевых действий, Россия, использовав амбиции Азербайджана и Турции, добилась размещения своих «миротворческих сил» в Карабахе.

В пикантной ситуации оказалась как Армения, которая фактически вынужденно допустила вмешательство России в дела второго армянского государства – Республики Арцах, так и Азербайджан, который вместо того, чтобы установить суверенитет над всем Карабахом, вынужденно согласился на присутствие на своей территории войск еще одного иностранного государства — РФ. Не без выгоды осталась и Турция, кто еще более усилил свое влияние на Азербайджан.

Фактически, изображающий триумф Ильхам Алиев поставил Азербайджан в еще более зависимое положение от Москвы и Анкары.