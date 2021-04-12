Митрополит УПЦ рассказал, к чему Церковь призывает каждого человека

Главное: Долг каждого христианина — свидетельствовать миру о Христе.

«Свидетельствовать миру о Христе. Но при этом всегда помнить о том, что слышать и знать слово Божье ещё не означает быть защищённым от совершения иудина греха. Кто-то спросит: а какого именно? У него было их несколько», — сказал митрополит Лука.

Один из них — это грех сребролюбия. «Из Евангелия известно, что Иуда был подвержен страсти сребролюбия и за тридцать сребреников предал Христа», — напомнил архиерей.

«Но с чего началось его падение? А началось оно с неверия во Христа. Грех сребролюбия и гордыни привёл Иуду к полному неверию. Потеряв же веру, Иуда затем быстро предал и Господа. Он не хотел от Христа ничего кроме славы и богатства. Мы же с вами призваны нести в этот мир благую весть. Но прежде нам следует научиться у Матери Божьей Её кротости и смирению. Следует отбросить, если ещё есть в нас, всякую скверну иудину. Его гордыню, сребролюбие, непослушание, маловерие. И тогда мы действительно изо дня в день будем достойно нести слово Божье и свидетельствовать о Христе», — продолжил владыка Лука.

Митрополит УПЦ пожелал всем стойко нести благую весть о спасении.

«Свидетельствовать всем о том, что приблизилось Царствие Небесное, о том, что у каждого человека есть возможность его наследовать, но это возможно только через нашу Матерь-Церковь. Будем же дорожить этой возможностью. Будем смирять свою гордыню, и тогда милостью Божьей в нашем сердце откроются двери для того, чтобы на него излились невиданные доселе богатые благодатные Дары Святого Духа», — заключил митрополит Лука.