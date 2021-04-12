Стало известно о небывалой пользе селёдки

Главное: Как оказалось, селедка очень полезна. В частности, она поможет укрепить работу сердца.

Детали: Российский диетолог Светлана Фус поведала, чем полезна селёдка. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист по здоровому питанию заявила, что при регулярном ее употреблении укрепляется работа сердечнососудистой системы, а также щитовидной железы.

Она уверяет: «По содержанию Омега-3 жирных кислот селедка находится среди лидеров: в ста граммах продукта содержится 2,4 грамма, при норме в 1-1,5 грамма».

Эксперт информирует: «Люди, которые регулярно потребляют Омега-3, реже страдают от депрессии, а жирные кислоты улучшают состояние кожи, делают ее мягкой и эластичной, предупреждая преждевременное образование морщин».

По ее словам, Омега-3 является «ценным компонентом мозга и сетчатки глаз».

Диетолог говорит: «Кислоты Омега-3 положительно влияют на сердечнососудистую систему: они могут вызвать снижение триглицеридов, предотвращать потерю эластичности артерий, эффективно уменьшать воспаление».

Но и это еще не все.

Как отмечает специалист, в селедке содержится много йода: «Сто граммов рыбы обеспечит практически половину суточной дозы нужного для щитовидной железы элемента».

Эксперт сообщает: «Для ее нормальной работы необходим и селен: в ста граммах рыбы его около 37 микрограммов, при минимальной суточной потребности в 50 микрограммов».

Резюмируется: «Селедка содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы, так как помогают свести к минимуму ущерб, причиненный свободными радикалами».

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