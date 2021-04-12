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Новости > УЕФА готовит важное решение по проведению Евро-2020

УЕФА готовит важное решение по проведению Евро-2020

Александр Панько
11.04.21 14:51
2165
УЕФА готовит важное решение по проведению Евро-2020

Главное: Четыре европейских города могут лишиться права проведения грядущего Чемпионата Европы по футболу. Решение будет принято 19 апреля.

Детали: Союз европейских футбольных ассоциаций может перенести матчи Евро-2020 из четырех городов. Об этом говорится на сайте УЕФА.

Как отмечается, окончательное решение УЕФА планирует принять 19 апреля.

Как рассказали в УЕФА, готовность проводить матчи Евро-2020 со зрителями подтвердили 8 городов: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург.

В то же время, УЕФА до сих пор ждет дополнительную информацию о планах по заполнению стадионов от Бильбао, Дублина, Мюнхена и Рима. Города должны предоставить информацию до 19 апреля, после чего УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей там.

Отмечается, что Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы для 50% зрителей, Будапешт планирует заполнить стадион на 100%, но со строгими правилами входа.

Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген позволят заполняемость стадионов от 25% до 33% зрителей. Лондон также подтвердил готовность открыть стадион минимум 25% зрителей.

В тему: Названы фавориты Чемпионата Европы 2020 года. Сборную Украины включили в группу «середняков».

Тэги: футбол, сборная Украины, спорт, Чемпионат Европы, Чемпионат Европы по футболу

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