Археологи считают, что древние наскальные рисунки являются плодом галлюцинаций

Главное: Израильские ученые выдвинули гипотезу о том, что древние рисунки в пещерах были созданы людьми, испытывавшими галлюцинации.

Детали: Ученые из Тель-Авивского университета считают, что древние люди создавали пещерные рисунки в состоянии измененного сознания вследствие недостатка кислорода глубоко под землей. Как сообщает Lenta.ru, это объясняет, почему археологи часто находят загадочную наскальную живопись глубоко в пещерных системах Европы, куда не проникает дневной свет.

По мнению специалистов, древние художники сознательно искали самые удаленные места, порой уходя более чем на километр от входа, где горение факелов снижало концентрацию кислорода в воздухе и вызывало гипоксию.

Это также провоцировало галлюцинации и эйфорические переживания, сопровождающиеся иллюзией выхода из тела.

Сами люди связывали свое состояние со сверхъестественными силами, духами или божествами, поэтому пещеры и созданные ими рисунки считались священными.

В тему: Осенью 2020 года археологи из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании обнаружили на потолке калифорнийской пещеры доисторические изображения растения дурмана. По их мнению, сам рисунок был сделан не под воздействием растительных веществ, но выражал признательность коренных жителей священному цветку, который употреблялся древними людьми во время специальных ритуалов.