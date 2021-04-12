Названы самые популярные смартфоны в мире

Главное: Стал известен топ смартфонов на начало 2021 года. Его возглавил iPhone 12.

Детали: Составлен топ самых популярных смартфонов на январь 2021 года. Его публикует издание Counterpoint Technology Market Research.

Сообщается, что самой продаваемой «трубкой» в мире стал iPhone 12, который освоил 6% рынка.

Далее в списке идут такие гаджеты: iPhone 12 Pro Max (5%),iPhone 12 Pro (4%) и iPhone 11 (2%).

Еще 2% взял Redmi 9А.

Весь топ выглядит так:

Эксперты сообщают: «В этом году будет расти спрос на 5G-смартфоны. Это произойдет даже в тех странах, где эта сеть еще не работает. Люди осознанно выбирают такие гаджеты, чтобы избежать проблем при запуске мобильных сетей пятого поколения».

Ранее стало известно, кто продает больше всего смартфонов в мире.

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