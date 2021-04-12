Опровергнут популярный миф о старости

Главное: Опровергнут один из мифов о старении. Медик говорит, что с годами память человека не ухудшается.

Детали: Российский гериатр Ольга Ткачева опровергла распространенный миф о старости. Ее цитирую местные СМИ.

Эксперт говорит, что память человека с возрастом не ухудшается.

Она заявила: «Один из мифов, что с возрастом память ухудшается, так вот если память ухудшается, надо что-то с этим делать, надо обратить на это внимание».

Специалист добавила: «Нормальное старение не должно сопровождаться нарушением памяти».

В противном случае она советует обращаться к врачам.

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