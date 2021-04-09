Известный финансист Евгений Пуля предложил удобно конвертировать валюту

Один из самых известных молодых финансистов Украины Евгений Пуля, по информации некоторых СМИ, является одним из предпринимателей в области финансовых операций в Украине.

В 2017 году в Украине начала работать международная платежная система MOSST Payments, которая осуществляет переводы по Украине в гривне и трансграничные переводы в валюте. Евгений Пуля создал одну из первых в Украине и Европе компаний, которая реализовала ряд технологичных решений по аутентификации пользователя по Face ID, при поддержке Visa, создала сервис по приему платежей за товары и услуги с помощью отпечатка пальца. Для осуществления денежного перевода клиенту достаточно знать только номер мобильного телефона или email получателя.

Согласно официальным реестрам, основной компанией Евгения Пули является ООО «ФК» «Вап-Капитал», которая занимается предоставлением финансовых услуг на рынке.

Структура собственности ООО «Мосст»

В обозримых планах финансового эксперта — реализация стартапа в США по нейроинтерфейсу. «Мозг-компьютер» — это система для обмена информации между мозгом человека и электронным устройством. Ключевая особенность нейроинтерфейса состоит в том, что он позволяет подключиться к мозгу напрямую.

Пуля считает, что в Соединенных Штатах больше возможностей капитализировать компанию, сделать ее глобальным игроком рынка. Но это вовсе не означает, что предприниматель планирует уехать из Украины или вести свой бизнес исключительно за рубежом.