Митрополит Антоний встретился с журналистами центральных СМИ

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня состоялась встреча журналистов центральных украинских СМИ с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием (Паканичем).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, тема встречи — «УПЦ в условиях пандемии и острой политической ситуации в Украине и на международной арене».

В ходе общения были подняты темы притеснения канонической Церкви в Украине и дискриминации православных верующих.

«У наших людей есть запрос на справедливость. Не секрет, что большая часть наших прихожан голосовала за президента Зеленского, потому что все ожидали, что с приходом нового президента государственная власть перестанет системные гонения на Украинскую Православную Церковь и постарается привести законодательство Украины в те нормы, которые соответствуют нашей Конституции. Мы надеемся, что здравый смысл победит и власть обратит внимание на голос Украинской Православной Церкви, на голос своих граждан, чтобы законы нашего государства защищали граждан вне зависимости от каких-то различий», — отметил управляющий делами УПЦ.

Также митрополит Антоний затронул вопрос возможного визита в Украину Патриарха Варфоломея.

«Те проблемы, которые появились за последние годы у наших приходов, когда их захватывали, тайно перерегистрировали, избивали наших священников — де факто Патриарх Варфоломей лично несет ответственность за дестабилизацию и стремление разрушить и уничтожить Украинскую Православную Церковь», — добавил митрополит Антоний.

Обсуждался и формат празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса.

«Самая главная наша надежда, чтобы Пасху мы встречали в храмах, чтобы храмы не были закрыты. Конечно, при сохранении определенных карантинных норм, но, чтобы у людей была возможность прийти в храм и именно в храме услышать самые главные слова, которые когда-либо звучали в этом мире: «Христос воскрес! Воистину воскрес!», — сказал митрополит Антоний.

В конце встречи управляющий делами УПЦ выразил сожаление, что реальность украинской жизни такова, что Церкви приходится становиться субъектом большой политики.

«Мне хотелось бы, чтобы звучали вопросы не политического характера, а, прежде всего, религиозного. Но мы с Божьей помощью, надеюсь, пройдем это трудное время», — резюмировал митрополит Антоний.

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