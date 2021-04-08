Кличко удивился информации о продлении локдауна до 10 мая. Но отрицать не стал

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что решение о продолжении локдауна до 10 мая пока не принято. Однако не исключил такой возможности в будущем.

Детали: Городской голова Киева Виталий Кличко опроверг информацию о продлении жесткого карантина в Киеве до 10 мая. Как сообщает Цензор.НЕТ, по его словам, соответствующее решение принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Я очень удивлен такой информацией. Решение о продлении карантинных ограничений принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС, таких заседаний не было, информация распространяется из неизвестных источников», — заявил он в эфире одного из телеканалов, подчеркнув, что это может произойти в случае, если волна заболеваний не спадет.

«Сейчас четвертый день ограничений, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю», — заключил Кличко.