Сейчас мы радуемся санкциям против Медведчука, а завтра станем следующими, — Янина Соколовская

Президент Украины Владимир Зеленский нынешними санкциями СНБО тестирует механизм устранения любых оппонентов на грядущих выборах. Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявила известная своими русофобскими выступлениями в эфирах российских ток-шоу украинская журналистка Янина Соколовская, сообщает «Первый независимый» со ссылкой на «ПолитНавигатор».

«Очень опасно, что Зеленский нащупал этот механизм — беру СБУ, СНБО, делаю им так — и они делают всё, что мне нужно. Это очень опасно, потому что сейчас санкции против Медведчука, мы аплодируем, даже несмотря на то что под санкциями самолеты, которые уже давно находятся не в Украине. Ну, ладно. Сейчас санкции против топ-10 „контрабандистов“ — „ура, ура, давайте, они такие страшные, они не дают людям пенсии получать“. Какое они отношение к пенсиям имеют — вообще непонятно. Но они украли наши деньги, съели наше сало — ТОП-10», — заявила Соколовская.

Она подчеркнула, что на этом Зеленский не остановится.

«Потом, выборы приближаются. Это будет направлено против политических оппонентов, против активистов, посмотрите на Стерненко... Чем ближе выборы, тем чётче будет применяться этот механизм против журналистов, которые говорят не то, против политических активистов, которые говорят не то. Не зацепит только депутатов, потому что с них якобы сняли неприкосновенность, но она на самом деле не снята. Поэтому, люди, когда вы в следующий раз будете аплодировать, подумайте, что выборы ещё нескоро, но они наступят, и кто-то из нас может стать следующим», — предостерегла Соколовская.