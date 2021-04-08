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ЕСПЧ согласился с недопуском непривитых детей в учебные заведения

Александр Панько
08.04.21 16:53
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ЕСПЧ согласился с недопуском непривитых детей в учебные заведения

Главное: ЕСПЧ не увидел нарушений в ограничении прав родителей, отказывающихся вакцинировать своих детей в Чехии.

Детали: Европейский суд по правам человека своим решением по делу «Вавржичка и другие против Чешской Республики» признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. Как сообщает «Европейская правда», это первое подобное решение суда.

В Чехии прививки от девяти заболеваний являются обязательными. Родители, которые не выполняют это требование без важной причины, могут быть оштрафованы, а детям могут отказать в посещении учебных заведений. Поэтому они обжаловали это решение в суде.

В итоге суд установил, что меры, которые обжаловали истцы, оцениваемые в национальном контексте, имеют разумное соотношение пропорциональности с целями, к которым стремится Чехия — защита от заболеваний, представляющих серьезный риск для здоровья.

ЕСПЧ в решении обратил внимание, что ряд европейских государств стали строже подходить к такой вакцинации из-за уменьшения количества добровольных прививок, и, соответственно, снижения коллективного иммунитета.

Суд отмечает, что чувствительность этого вопроса не ограничивается взглядами тех, кто не согласен с вакцинацией, потому что речь идет в том числе о социальной солидарности и защите людей, особенно уязвимых к определенным инфекциям, от имени которых остальное население просят взять на себя минимальный риск в форме вакцинации.

Суд также напомнил, что государства обязаны ставить интересы ребенка в центр всех решений, а защита ребенка от серьезных заболеваний в большинстве случаев достигается благодаря полному графику прививок. Те, кому их невозможно назначить, косвенно защищены, пока в обществе поддерживается необходимый уровень охвата вакцинацией. Таким образом, когда политики добровольной вакцинации недостаточно для достижения и поддержания коллективного иммунитета, или коллективный иммунитет не помогает из-за природы заболевания (например, столбняка), национальные органы власти могут обоснованно ввести политику обязательной вакцинации с целью достижения надлежащего уровня защиты от серьезных заболеваний.

Суд обратил внимание, что обязательная вакцинация не является абсолютной — при наличии противопоказаний возможны исключения, и даже в случае отказа принудительная вакцинация не допускается, речь идет о «принуждении» в форме административного штрафа за отказ.

Что касается недопуска детей в учебные заведения, то ЕСПЧ указал, что эти последствия за отказ от прививок по своей сути имеют защитный, а не карательный характер, и хотя дети вследствие этого теряли определенные возможности — это было прямым следствием отказа их родителей от обязанности для защиты общественного здоровья, в том числе защиты небольшого количества детей, которым вакцинация противопоказана.

Как объяснила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская, суд изначально отметил, что дело касается исключительно «стандартной и плановой вакцинации детей от болезней, которые хорошо известны медицинской науке» и против которых вакцинация считается эффективной и безопасной.

В тему: В апреле 2020 года американский ученый Шива Айядурай заявил, что панику от пандемии коронавируса умело используют фармацевтические кампании с целью поголовной вакцинации населения.

Тэги: общество, здоровье, права человека, Чехия, мир, Европейский суд по правам человека, вакцинация

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