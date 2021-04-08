Кличко решил продлить локдаун до окончания майских праздников, – СМИ

Главное: По данным СМИ, мэр Киева Виталий Кличко принял решение продлить локдаун в городе до 10 мая.

Детали: Власти Киева намерены продлить жесткий карантин из-за высокой заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 до 10 мая. Как сообщают «Буквы» со ссылкой на собственные источники соответствующее решение столицы принял городской голова Виталий Кличко.

По данным издания, в мэрии считают карантинные меры единственной возможностью снизить число новых инфицирований и избежать коллапса медицинской системы.

В тему: 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. В соответствии с решением властей, он продлится до 16 апреля.