Соратник Порошенко выбыл из рейтинга миллиардеров и теперь вынужден распродавать шикарные яхты

Главное: Основатель агрохолдинга МХП Юрий Косюк, который в 2021 году выбыл из рейтинга миллиардеров по версии Forbes, в конце прошлого года выставил на продажу две шикарные яхты.

Детали: Украинский бизнесмен, владелец одного из крупнейших агрохолдингов страны МХП Юрий Косюк в конце 2020 года выставил на продажу две яхты. Как сообщает Forbes, речь идет о 85-метровом люксовом судне АСЕ за 119 млн евро и 67-метровом Garcon за 24 млн евро.

Оба судна построены в 2012 году.на немецкой верфи Lurssen, специализирующейся на создании дорогих мегаяхт по индивидуальным проектам.

Ориентировочная стоимость строительства АСЕ могла составить 100-110 млн евро. Она может принять на борт 10 гостей и 30 членов экипажа, имеет несколько зон для отдыха, кинотеатр, ночную дискотеку, бар, тренажерный зал, несколько видов бань, бассейн с пресной водой и салон красоты.

По оценке издания, содержание такой яхты обходится 8-9 млн евро в год.

Большая яхта Косюка всегда ходила в сопровождении Garсon, построенной на голландской верфи Damen Shipyards за 25-30 млн евро. Это 67-метровое судно использовалось для парковки вертолета, проживания команды основного судна и хранения водных мотоциклов и другого развлекательного инвентаря.

Как утверждается, в начале 2021 года ее удалось продать за 24 миллиона евро.

Таким образом, Косюк сможет погасить долг перед собственной компанией, которой он должен вернуть $67,4 млн до конца 2021 года.

В тему: В 2021 году семеро украинских бизнесменов вошли в обновленный глобальный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes. При этом двое из них — Петр Порошенко и Вадим Новинский — вернулись, а Юрий Косюк — выбыл.

Напомним: При президенте Петре Порошенко Юрий Косюк был его внештатным советником.