Главные новости за 8 апреля 2021 года

- Президент Владимир Зеленский отправился в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, чтобы встретиться с украинскими солдатами, воюющими на передовой и поднять их боевой дух.
- В Киеве готовятся принимать больных с коронавирусом в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.
- Жертвами COVID-19 в Украине стали 464 человека. Заболели 19 419 людей.
- Курс гривны снизился. Доллар и евро растут в цене.
- В январе продукты в мире выросли в цене. Данные ООН.
- В Израиле почтили память жертв Холокоста. Вся страна замерла на две минуты.