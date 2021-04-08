Главные новости за 8 апреля 2021 года

- Президент Владимир Зеленский отправился в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, чтобы встретиться с украинскими солдатами, воюющими на передовой и поднять их боевой дух.

- В Киеве готовятся принимать больных с коронавирусом в родильных домах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

- Жертвами COVID-19 в Украине стали 464 человека. Заболели 19 419 людей.

- Курс гривны снизился. Доллар и евро растут в цене.

- В январе продукты в мире выросли в цене. Данные ООН.

- В Израиле почтили память жертв Холокоста. Вся страна замерла на две минуты.