В ООН заявили, что продукты в мире продолжают рекордно дорожать

Главное: Продукты в мире продолжают дорожать. По данным ООН, цены достигли семилетнего максимума.

Детали: В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН сообщили, что цены на продукты в мире достигли семилетнего максимума. Продовольствие продолжает дорожать.

Эксперты отмечают, что «ценовой индекс», отражающий ежемесячные изменения в ценах на самые распространенные продовольственные товары, в прошлом марте вырос до 118,5 пунктов. За месяц он увеличился на 2,1%.

Сильнее всего дорожает растительное масло: ценовой индекс данного продукта вырос на 8% и достиг максимума с июня 2011 года. Подобный рост стоимости объясняется «ожиданиями высокого и устойчивого спроса со стороны производителей биодизельного топлива».

Информируется, что молочная продукция подскочила в цене на 3,9%, а мясо – на 2,3%.

Есть и продукты, которые за месяц подешевели. Цены на зерно снизились на 1,8% (но на 26,5% выше, чем год назад). При этом цены на сахар упали на 4% (однако выше, чем в 2020 году, аж на 30%).

В тему: В ООН заявили о резком подорожании еды во всем мире.