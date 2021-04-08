Twitter хочет купить Clubhouse

Главное: Twitter намерен приобрести Clubhouse. Сделку оценивают в четыре миллиарда долларов.

Детали: Сервис короткий сообщений Twitter собирается купить социальную сеть Clubhouse. Об этом говорится в публикации издания Bloomberg.

Отмечается, что цена вопроса – четыре миллиарда долларов.

Уточняется, что сейчас продолжаются переговоры.

Сообщается также, что, таким образом, социальная сеть собирается «привлечь инвестиции».

Не так давно инвестором Clubhouse стал Andreessen Horowitz, однако сумма вливаний остается секретом.

Ранее мы рассказывали о том, что такое Clubhouse.

В тему: Социальная сеть Clubhouse стала платежной системой. Там ввели функцию прямых платежей.