Зеленский уехал на передовую, чтобы «поддержать боевой дух защитников»

Главное: Президент Владимир Зеленский отправился в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, чтобы встретиться с украинскими солдатами, воюющими на передовой и поднять их боевой дух.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс. Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, он посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.

Как верховный главнокомандующий, Зеленский пообщается с военными, чтобы «поддержать боевой дух защитников».

В тему: В последнее время в СМИ все чаще появляется информация об эскалации на Донбассе и возможности «большой войны».