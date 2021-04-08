В отличие от «слуг народа» для 42% украинцев в прошлом году началась эпоха бедности

Главное: В первом полугодии 2020 года уровень бедности среди работающего населения в Украине составил 42,4%.

Детали: По результатам первого полугодия 2020 г уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составил 42,4%. Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье.

Как заявила заведующая сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Людмила Черенько на заседании Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 7 апреля, в 2021 году улучшения ситуации не ожидается.

По ее словам, нужно разработать новый комплексный документ, чтобы решить проблему межведомственного взаимодействия и учитывать процессы децентрализации.

В тему: По данным журнала Forbes, пятеро украинских бизнесменов увеличили за последний год свои состояния. При этом двое из них — Петр Порошенко и Вадим Новинский — вернулись в рейтинг долларовых миллиардеров.

Кроме того, почти 100 народных депутатов из фракции «Слуги народа» за прошлый год сумели улучшить свое благосостояние за счет приобретения новых автомобилей, квартир и земельных участков.

Напомним: По прогнозам Всемирного банка, уровень бедности в Украине повысится.