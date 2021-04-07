Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Баку требует карту минных полей: Ереван в ответ напоминает о пленных

Баку требует карту минных полей: Ереван в ответ напоминает о пленных

Автор: «Фраза»
07.04.21 20:08
152
Баку требует карту минных полей: Ереван в ответ напоминает о пленных

Официальный Ереван отреагировал на обвинения Баку в отказе предоставить азербайджанской стороне карту минных полей в Карабахе. Армянская сторона считает, что Азербайджан выдвигает ложную повестку с целью уйти от выполнения собственных обязательств, сообщает AnalitikaUA.

На днях МИД Азербайджана заявил, что правительство Армении отказывается делиться информацией о минных полях для обеспечения безопасности региона. По информации Баку, в период после войны на занятых Азербайджаном территориях Карабаха из-за подрыва мин умерли 20 человек, еще 85 получили ранения.

Говоря об обвинениях Азербайджана, в МИД Армении напомнили об обязательствах Баку, закрепленных в совместном заявлении о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

«Азербайджанские власти грубо нарушают взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву и положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о возвращении находящихся по сей день в плену армянских военнопленных и гражданских лиц. По сути, в ответ на давление также со стороны международного сообщества в этом вопросе азербайджанская сторона пытается обеспечить основания для оправдания своих действий, выдвигая ложную повестку с картами заминированных территорий», — говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

Ереван напоминает, что за все время конфликта азербайджанская сторона ни разу не выступала с предложениями о сотрудничестве в вопросах разминирования, более того, прилагала все усилия, чтобы сорвать реализацию программ разминирования в Армении и Арцахе. В МИД напоминают, что в 2016 году Азербайджан заблокировал продление мандата офиса ОБСЕ в Ереване под предлогом поддержки программ по разминированию, что и привело к закрытию полевой миссии ОБСЕ в Армении.

МИД призывает власти Азербайджана воздержаться от подобной практики введения в заблуждение международного сообщества и предпринять действенные шаги для выполнения взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября, а также требований международного гуманитарного права, которые предполагают немедленное и безоговорочное освобождение и возвращение всех пленных и заложников.

Как известно, вторую войну в Карабахе с молчаливого согласия России, инициировал Азербайджан при активной поддержке Турции и боевиков с Ближнего Востока. В результате, по итогам боевых действий, Россия, использовав амбиции Азербайджана и Турции, добилась размещения своих «миротворческих сил» в Карабахе.

В пикантной ситуации оказалась как Армения, которая фактически вынужденно допустила вмешательство России в дела второго армянского государства — Республики Арцах, так и Азербайджан, который вместо того, чтобы установить суверенитет над всем Карабахом, вынужденно согласился на присутствие на своей территории войск еще одного иностранного государства — РФ. Не без выгоды осталась и Турция, кто еще более усилил свое влияние на Азербайджан.

Фактически, изображающий триумф Ильхам Алиев поставил Азербайджан в еще более зависимое положение от Москвы и Анкары.

Тэги:

Комментарии

Статьи

06.04.21 09:38

Исповедь политического инсайдера

Автор: Всеволод Непогодин

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
05.04.21 09:06

«Александрия» – «Динамо»: концовка решает всё!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Конвертатор Пуля відмиває кошти через окуповані території
07.04.21 20:49

Конвертатор Пуля відмиває кошти через окуповані території

Автор: «Информер»

Выбор редакции
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
«Масонский заговор» Насти Каменских? (обновлено)
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.04.21 20:31

Украина возглавила печальный коронавирусный рейтинг
07.04.21 20:12

Популярный диетолог рассказала, почему нужно есть бананы
07.04.21 19:59

Кличко считает, что раздал достаточное количество спецпропусков на проезд в городском транспорте
07.04.21 18:59

Главные новости за 7 апреля 2021 года
07.04.21 18:57

В день Благовещения международный медиа-проект «ЛЮДИ» празднует год в эфире
07.04.21 18:10

Патриарх Кирилл в день Благовещения рассказал об особой миссии Богородицы
07.04.21 18:01

Новый состав Рады, ОПЗЖ - партия, в наибольшей степени отстаивающая интересы украинцев, и провал вакцинации - опрос Центра «Социальный мониторинг»
07.04.21 17:28

Стоимость лечения больного коронавирусом в Украине уменьшилась в два раза
07.04.21 16:50

Из-за карантина закрыли Троицкую церковь и колокольню Успенского собора Киево-Печерской лавры
07.04.21 16:31

Стало известно, сколько надо делать прививок, чтобы охватить 70% украинцев до конца года
07.04.21 20:31

Украина возглавила печальный коронавирусный рейтинг
07.04.21 18:59

Главные новости за 7 апреля 2021 года
07.04.21 16:31

Стало известно, сколько надо делать прививок, чтобы охватить 70% украинцев до конца года
07.04.21 14:56

Кабмин принял решение о выплате 8 тысяч гривен всем пострадавшим от локдауна
07.04.21 11:28

$3,7 млн, 840 тыс. евро и 100 шекелей: в НАБУ рассказали о результатах обыска у брата судьи Вовка
07.04.21 10:43

Стало известно, когда в Украине появится американская вакцина от коронавируса
07.04.21 08:41

COVID-19 в Украине убил почти пять сотен людей
06.04.21 20:56

Уже на этой неделе в Киеве могут остановиться маршрутки
06.04.21 19:00

Главные новости за 6 апреля 2021 года
06.04.21 17:06

Новый рейтинг Forbes: стало известно, для кого закончилась эпоха бедности в Украине
04.04.21 11:02

Киевлян предупредили о надвигающемся снегопаде
03.04.21 19:10

Составлен список продуктов для белоснежной улыбки
03.04.21 15:50

Предстоятель УПЦ рассказал о чудесах, свидетелем которых он был
03.04.21 15:10

В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки
03.04.21 10:10

COVID-19 в Украине установил новый печальный антирекорд
03.04.21 14:50

Патриарх Коптской Церкви принял делегацию монахов УПЦ
03.04.21 14:25

Митрополит Антоний рассказал, как стать счастливым
06.04.21 00:01

В США выяснили о коронавирусе кое-что очень важное
04.04.21 12:15

Указ Зеленского о запрете телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK базируется на правовом вакууме, - Киба
04.04.21 10:53

Коронавирус в Украине немного снизил обороты
Фото и Видео
Появилось видео грандиозного пожара в Нью-Йорке
Появилось видео грандиозного пожара в Нью-Йорке
Появилось видео грандиозного пожара в Нью-Йорке
Появилось видео грандиозного пожара в Нью-Йорке
Бывший глава комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта пытался сжечь свою семью
Бывший глава комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта пытался сжечь свою семью
Странная ночная вспышка озадачила киргизов
Странная ночная вспышка озадачила киргизов
Электричка Днепр – Кривой Рог протаранила машину полиции
Электричка Днепр – Кривой Рог протаранила машину полиции
$3,7 млн, 840 тыс. евро и 100 шекелей: в НАБУ рассказали о результатах обыска у брата судьи Вовка
$3,7 млн, 840 тыс. евро и 100 шекелей: в НАБУ рассказали о результатах обыска у брата судьи Вовка
Киевляне вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы получить заветный пропуск на проезд
Киевляне вынуждены стоять в огромных очередях, чтобы получить заветный пропуск на проезд
Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева
Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева
«Потому что Ахметов — петух»: в эфире телеканала произошел неприятный для олигарха курьез
«Потому что Ахметов — петух»: в эфире телеканала произошел неприятный для олигарха курьез
Мощный взрыв на яхте в Австралии попал на видео
Мощный взрыв на яхте в Австралии попал на видео
Двое военнослужащих устроили стрельбу в поезде Константиновка – Киев
Двое военнослужащих устроили стрельбу в поезде Константиновка – Киев
fraza.com
Новости блогосферы
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор
30.03.21 09:08

Неадекватный Байден будет президентом не долго и приведет США к глубокому кризису
29.03.21 21:46

Украина: умирающее государство без идеологии
25.03.21 08:59

Про украинскую недоэкономику: хватит нас пугать Аргентиной с Турцией

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.