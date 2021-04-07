Баку требует карту минных полей: Ереван в ответ напоминает о пленных

Официальный Ереван отреагировал на обвинения Баку в отказе предоставить азербайджанской стороне карту минных полей в Карабахе. Армянская сторона считает, что Азербайджан выдвигает ложную повестку с целью уйти от выполнения собственных обязательств, сообщает AnalitikaUA.

На днях МИД Азербайджана заявил, что правительство Армении отказывается делиться информацией о минных полях для обеспечения безопасности региона. По информации Баку, в период после войны на занятых Азербайджаном территориях Карабаха из-за подрыва мин умерли 20 человек, еще 85 получили ранения.

Говоря об обвинениях Азербайджана, в МИД Армении напомнили об обязательствах Баку, закрепленных в совместном заявлении о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

«Азербайджанские власти грубо нарушают взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву и положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о возвращении находящихся по сей день в плену армянских военнопленных и гражданских лиц. По сути, в ответ на давление также со стороны международного сообщества в этом вопросе азербайджанская сторона пытается обеспечить основания для оправдания своих действий, выдвигая ложную повестку с картами заминированных территорий», — говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

Ереван напоминает, что за все время конфликта азербайджанская сторона ни разу не выступала с предложениями о сотрудничестве в вопросах разминирования, более того, прилагала все усилия, чтобы сорвать реализацию программ разминирования в Армении и Арцахе. В МИД напоминают, что в 2016 году Азербайджан заблокировал продление мандата офиса ОБСЕ в Ереване под предлогом поддержки программ по разминированию, что и привело к закрытию полевой миссии ОБСЕ в Армении.

МИД призывает власти Азербайджана воздержаться от подобной практики введения в заблуждение международного сообщества и предпринять действенные шаги для выполнения взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября, а также требований международного гуманитарного права, которые предполагают немедленное и безоговорочное освобождение и возвращение всех пленных и заложников.

Как известно, вторую войну в Карабахе с молчаливого согласия России, инициировал Азербайджан при активной поддержке Турции и боевиков с Ближнего Востока. В результате, по итогам боевых действий, Россия, использовав амбиции Азербайджана и Турции, добилась размещения своих «миротворческих сил» в Карабахе.

В пикантной ситуации оказалась как Армения, которая фактически вынужденно допустила вмешательство России в дела второго армянского государства — Республики Арцах, так и Азербайджан, который вместо того, чтобы установить суверенитет над всем Карабахом, вынужденно согласился на присутствие на своей территории войск еще одного иностранного государства — РФ. Не без выгоды осталась и Турция, кто еще более усилил свое влияние на Азербайджан.

Фактически, изображающий триумф Ильхам Алиев поставил Азербайджан в еще более зависимое положение от Москвы и Анкары.