Кличко считает, что раздал достаточное количество спецпропусков на проезд в городском транспорте

Главное: На сегодняшний день власти Киева выдали около полумиллиона спецпропусков на проезд в общественном транспорте в условиях жесткого карантина. Больше всего получили работники сферы здравоохранения и промышленности. По мнению столичного мэра Виталия Кличко, этого достаточно.

Детали: Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации выдал почти 500 тысяч специальных пропусков на проезд в общественном транспорте столицы. Как заявил городской голова Виталий Кличко на брифинге 7 апреля, этого достаточно для перевозки работников предприятий критической инфраструктуры.

Как сообщает «Украинская правда», спецпропуска, в частности, получили:

— учреждениям здравоохранения и фармацевтики — 152000;

— сфере промышленности (предприятиям по производству и реализации продуктов питания, оборонной отрасли, машиностроения) — 104 000;

— центральные органы исполнительной власти, государственные и коммунальные учреждения и организации получили в общей сложности 81 000 спецпропусков;

— военнослужащие, спасатели, правоохранители, органы судебной системы — 72000;

— предприятия жилищно-коммунального хозяйства — 46000;

— работникам СМИ выдали 4700 спецпропусков;

— заведениям культуры, религиозной и ритуальной сферы — 2700.

Кроме того, по словам мэра, из-за обилия заявок были срочно дополнительно напечатаны еще 100 тысяч спецпропусков. Временные неудобства возникли из-за того, что выдавали их в выходные, в понедельник и вторник, по его убеждению все, кто нуждался, получили эти документы.

Как уточнил Кличко, в понедельник по спецпропускам наземным коммунальным транспортом воспользовались 200000 пассажиров, метро — почти 152000 человек. Во вторник — 300 тысяч пассажиров воспользовались наземным транспортом и почти 210,5 тыс. поездок были совершены в метро.

При этом он подчеркнул, что выдавать пропуска всем желающим не имеет смысла, «иначе зачем мы тогда вводили строгие ограничения».

«Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт. Это все работники критически важных предприятий? Вопрос: у нас локдаун — а люди продолжают вести себя, якобы все прекрасно и никакой пандемии нету», — возмутился градоначальник, подчеркнув, что продавцов поддельных пропусков отлавливает полиция.

По словам мэра, коммунальный транспорт работает по обычному графику и пока — в том же количестве, однако случае необходимости график движения и количество транспорта будут корректировать в зависимости от пассажиропотока.

В тему: 5 апреля 2021 года в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. В частности, весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам, которые можно получить в городской или районной администрации работникам критической инфраструктуры.

При этом в городе резко выросли цены на такси, а водители общественного транспорта в Киеве начали уходить с маршрутов из-за конфликтов с пассажирами, которые пытались попасть в салон без спецпропусков.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игоря Моисеенко, уже на этой неделе они могут прекратить работу в связи с тем, что автобусы ездят полупустые и водители «не хотят возить воздух».

В то же время киевляне вынуждены стоять в огромных очередях за спецпропусками, а Киевский метрополитен из-за низкого пассажиропотока закрыл часть вестибюлей.