Новый состав Рады, ОПЗЖ - партия, в наибольшей степени отстаивающая интересы украинцев, и провал вакцинации - опрос Центра «Социальный мониторинг»

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре политические силы — «Слуга Народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Как сообщает 112ua.tv, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» с 24 по 30 марта 2021 года.

В частности, политсилы набрали бы следующее количество голосов:

«Слуга народа» — 23,9%

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 20,5%

«Европейская солидарность» — 16,1%

«ВО «Батькивщина» — 11,5%.

Стоит отметить, что в этом случае места в парламенте распределятся следующим образом:

«Слуга народа» — 145 мандатов,

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 128 мандатов,

«Европейская солидарность» — 101 мандат,

«Батькивщина», — 78 мандатов.

Рейтинг других политсил распределился следующим образом:

«Сила и честь» — 4,9%

«Украинская стратегия Гройсмана» — 4,0%

«Партия Шария» — 3,2%

«Радикальная партия Олега Ляшко» — 3,1%

«Гражданская позиция» — 2,3%

«ВО «Свобода» — 2%

«Голос» — 1,7%

«За майбутне» — 0,9%

«Оппозиционный блок» — 0,8%

«Народный фронт» — 0,8%

«Национальный корпус» — 0,6%

«Объединение «Самопомощь» — 0,4%.

При этом большинство респондентов считают, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагает наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира, для экономического роста и повышения уровня жизни населения Украины и отстаивала интересы обычных людей в борьбе против принятия закона о земле в первоначальной редакции, потому что видела в этом угрозу присвоения национального ресурса международными корпорациями.

Также подавляющее большинство украинцев уверены, что власть провалила вопрос вакцинации населения от COVID-19.

Так, 80,1% опрошенных заявили, что власть не справляется с вакцинацией населения от COVID-19. 19,9% ответили, что справляется.

При этом 80,2% респондентов уверены, что провал кампании по вакцинации связан с непрофессионализмом украинской власти, политическими интересами при выборе вакцины. 19,8% ответили, что это вызвано объективными причинами — большой очередью на вакцины в мире, сложностью проведения переговоров.

Опрос проводился Центром «Социальный мониторинг» с 24 по 30 марта 2021 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10 — 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью «тет-а-тет» по месту жительства респондента.