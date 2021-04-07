Новый состав Рады, ОПЗЖ - партия, в наибольшей степени отстаивающая интересы украинцев, и провал вакцинации - опрос Центра «Социальный мониторинг»

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре политические силы — «Слуга Народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Как сообщает 112ua.tv, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» с 24 по 30 марта 2021 года.
В частности, политсилы набрали бы следующее количество голосов:
«Слуга народа» — 23,9%
«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 20,5%
«Европейская солидарность» — 16,1%
«ВО «Батькивщина» — 11,5%.
Стоит отметить, что в этом случае места в парламенте распределятся следующим образом:
«Слуга народа» — 145 мандатов,
«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 128 мандатов,
«Европейская солидарность» — 101 мандат,
«Батькивщина», — 78 мандатов.
Рейтинг других политсил распределился следующим образом:
«Сила и честь» — 4,9%
«Украинская стратегия Гройсмана» — 4,0%
«Партия Шария» — 3,2%
«Радикальная партия Олега Ляшко» — 3,1%
«Гражданская позиция» — 2,3%
«ВО «Свобода» — 2%
«Голос» — 1,7%
«За майбутне» — 0,9%
«Оппозиционный блок» — 0,8%
«Народный фронт» — 0,8%
«Национальный корпус» — 0,6%
«Объединение «Самопомощь» — 0,4%.
Также подавляющее большинство украинцев уверены, что власть провалила вопрос вакцинации населения от COVID-19.
Так, 80,1% опрошенных заявили, что власть не справляется с вакцинацией населения от COVID-19. 19,9% ответили, что справляется.
При этом 80,2% респондентов уверены, что провал кампании по вакцинации связан с непрофессионализмом украинской власти, политическими интересами при выборе вакцины. 19,8% ответили, что это вызвано объективными причинами — большой очередью на вакцины в мире, сложностью проведения переговоров.
Опрос проводился Центром «Социальный мониторинг» с 24 по 30 марта 2021 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10 — 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью «тет-а-тет» по месту жительства респондента.