Главные новости за 7 апреля 2021 года

— В ходе обысков у двух адвокатов, задержанных при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, обнаружены предметы антиквариата, а также крупные денежные суммы. В частности, $3,7 млн, 840 тыс. евро и 100 шекелей.

— Правительство Украины приняло решение о запуске механизма компенсации украинцам, которые потеряли доходы из-за карантина. Для получения 8 тыс. гривен все нуждающиеся должны будут подать заявку в приложении «Дия» на следующей неделе.

— Кабмин принял решение о финансировании работ по созданию украинского спутника «Сич-2-1». В правительстве рассчитывают запустить его в космос уже до конца текущего года.

— Почти 100 народных депутатов из фракции «Слуги народа» за прошлый год сумели улучшить свое благосостояние за счет приобретения новых автомобилей, квартир и земельных участков.

— В 2021 году более шести сотен украинских чиновников задекларировали криптовалюту на общую сумму 46 тыс. 351 биткоинов. В эквиваленте это составляет почти 75 млрд грн. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров не исключает, что таким образом чиновники могут отмывать нелегальные доходы.

— Минимальное количество прививок от коронавируса, которую нужно сделать, чтобы охватить 70% украинцев до конца года, составляет почти 6 млн уколов в месяц или 270 тыс. в сутки без выходных.

— В Киевской области остановилась вакцинация от COVID-19. Ее не проводят уже четыре дня.

— Ученые дали прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине. Ожидается рост смертности.

— Полиция Киева задержала 45-летнего мужчину по подозрению в попытке поджога квартиры. По данным соцсетей, им оказался бывший глава комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта Виталий Даниленко.

— Двое военнослужащих-срочников самовольно покинули место лечения в Одессе, украв при этом круглую сумму денег. Найти их пока не удалось.

— Британская королева Елизавета II за последние 10 лет лишила рыцарских званий 70 человек. Среди них известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

— Загадочная вспышка была зафиксирована на видео в небе над Киргизией. Возможно, это был метеорит.

— Хлеба нужно есть меньше. Диетолог заявил, что мы не тратим столько энергии.